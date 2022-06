C’est ce que ressent Carlos Sainz: premier gameplay de F1 22 en réalité virtuelle

Nous savions que la réalité virtuelle ferait ses débuts en F1 22, mais nous n’avions pas eu l’occasion de la voir en action jusqu’à présent. Les gens d’IGN ont publié un premier aperçu des débuts technologiques de la série, et le résultat n’aurait pas pu être meilleur… ou plus compliqué. La vidéo nous permet d’assister à un duel spectaculaire de dix minutes entre la Ferrari du joueur aux commandes et la Red Bull de Verstappen. Tout le Grand Prix du Canada (précisément la course de ce week-end) et sous le meilleur ami d’Antonio Lobato : la pluie. Appareil photo gratuit, faites attention aux miroirs et rappelez-vous, s’ils clignotent, vous pouvez le manquer.

F1 22 en VR sera « comme dans la vraie vie »

« Nous recherchons et travaillons sur la réalité virtuelle depuis un certain temps et il nous a fallu plusieurs années pour arriver à un point où nous sommes certains d’offrir une expérience de qualité à nos joueurs », a révélé Lee Mather, directeur créatif du projet. il y a quelques jours. « Nous avons travaillé avec une équipe externe ayant de l’expérience dans le domaine et nous sommes passionnés par le résultat. Il reflète ce que les gens voient à la télévision et ce qu’est ce sport. Nous allons ressentir ce qui se vit dans la vraie vie à l’intérieur d’une voiture de Formule 1 ».

Le jeu sera compatible avec toutes les lunettes, à l’exception de la PlayStation VR 2. Pour le nouveau casque Sony « pour le moment, il n’y a pas de plans » et nous devrons attendre les livraisons futures. Le reste sera parfaitement valable : Valve Index, Oculus Quest 2, Rift S, HTC Vive et Vive Cosmos. F1 22 nous permettra de jouer à tous les modes traditionnels en réalité virtuelle, y compris en ligne, dans lesquels nous pourrons affronter des personnes qui courent de manière traditionnelle.

Enfin, rappelons que le jeu Codemasters sort le 1er juillet sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.