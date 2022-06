Monster Hunter Rise : Sunbreak annonce sa démo et son plan de contenu pour 2022 et 2023

Monster Hunter Rise: Sunbreak était l’un des jeux présents au très attendu Capcom Showcase ce non-E3 2022. La société japonaise en a profité pour montrer une nouvelle bande-annonce de l’extension et faire plusieurs annonces importantes à ce sujet.

La première des nouveautés concerne le lancement d’une démo le 15 juin. Venant sur Steam et Nintendo Switch, il comprend plusieurs didacticiels, de nouveaux monstres et des zones d’extension. De plus et comme c’est une évidence, il peut se jouer à plusieurs amis.

La seconde est la feuille de route du jeu et ses plans futurs une fois le DLC sorti. Après Monster Hunter Rise : Sunbreak, prévu pour le 30 juin, Capcom continuera à travailler sur des mises à jour gratuites pour ses acheteurs. En 2022, il y en aura trois : un en août (avec encore plus d’étapes et de créatures), un en automne (avec des monstres plus puissants) et un en hiver (avec des proies rares). L’idée est qu’ils s’étendent également en 2023, il y a donc Monster Hunter pendant un certain temps.

Chez Netcost, nous avons eu la chance de voir l’expansion en profondeur il y a quelques semaines et cela nous semblait « une extension de la formule sans risques ». Notre collègue Alejandro Castillo avait dans ces impressions que « c’est l’expansion que vous pouvez attendre d’un jeu déjà réussi. Il reste à voir combien de chasses nous ferons face, quelles raisons il propose de continuer à manier notre arme et comment exactement les compétences travail interchangeable, mais ce que nous voyons nous plaît ».