Joker 2 sera une comédie musicale : Lady Gaga en pourparlers pour devenir… Harley Quinn ?

Quelle bombe vient de se produire concernant Joker 2 ou Joker : Folie à Deux, alors que le réalisateur Todd Phillips a présenté le scénario de la suite de son Joker à succès. Et c’est que comme The Hollywood Reporter avance en exclusivité, Joker : Folie à Deux sera une comédie musicale. Mais il y a plus; et c’est que la chanteuse et actrice Lady Gaga serait en pourparlers avec Warner Bros. pour rejoindre le projet, même si pour le moment on ne sait pas dans quel rôle. Bien que tout indique que Lady Gaga pourrait jouer Harley Quinn, l’intérêt amoureux de Joker après s’être rencontré à l’hôpital psychiatrique où se trouve le Clown Prince of Crime.

Joker : Folie à Deux commence à emboîter ses morceaux

Ainsi, Todd Phillips écrit actuellement le scénario de Joker : Folie à Deux avec Scott Silver ; et bien que Joaquin Phoenix soit en pourparlers avec Warner Bros. pour confirmer à nouveau sa participation alors qu’Arthur Fleck s’est déjà transformé en Joker, l’acteur oscarisé pour ledit rôle a déjà le scénario en main, comme l’a partagé Todd Phillips lui-même sur les réseaux sociaux .

En revanche, la célèbre actrice et chanteuse Lady Gaga serait en pourparlers avancés pour participer à Joker : Folie à Deux ; et tout indique que ce serait pour jouer Harley Quinn. Et c’est que si Joker : Folie à Deux entend aborder le genre musical, quel meilleur interprète pour donner vie à l’un de ses principaux protagonistes. Rappelons que Lady Gaga a déjà joué dans la comédie musicale A Star Is Born avec Bradley Cooper, producteur exécutif du film, dont la production a également été réalisée par Todd Phillips lui-même.

Joker : Folie à Deux n’a pas actuellement de fenêtre de sortie en salles et il n’est pas certain qu’il s’agisse de son titre définitif.

Source | Le journaliste hollywoodien