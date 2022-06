Resident Evil 4 Remake est montré dans un premier (et bref) gameplay

Un gameplay étendu était attendu, mais lors du Capcom Showcase, il n’y avait de place que pour quelques secondes de gameplay du tant attendu Resident Evil 4 Remake. Le titre, prévu pour mars 2023, a été brièvement montré, bien que le réalisateur Yasuhiro Anpo et le producteur Yoshiaki Hirabayashi aient fourni de nouveaux détails à ce sujet.

« Ce titre est une réinvention de Resident Evil 4 basée sur l’original de 2005 », a déclaré le producteur. « Comme pour les autres titres de la série, nous préservons soigneusement ce qui rend le jeu original spécial », tout en modernisant et en mettant à jour les graphismes et les mécanismes de jeu.

L’expérience d’être attaqué par des hordes de bétail (les principaux ennemis du jeu) est « vraiment un moment emblématique de Resident Evil », a ajouté le réalisateur Yasuhiro Anpo. « Afin de transmettre le concept de » personnes contrôlées par la terreur de la folie « , le bétail a dû être complètement repensé. »

Un look plus sombre ?

Comparé au classique, le début du jeu a un ton plus sombre. « Leon arrive dans une forêt dense et dangereuse », a déclaré le producteur Yoshiaki Hirabayashi. « Nous voulions capturer le sentiment de solitude et la peur de ne pas savoir ce qui va arriver, bien plus que dans l’original. Bien sûr, il y aura aussi des batailles passionnantes. »

Resident Evil 4 Remake est en développement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le titre sera commercialisé le 24 mars 2023.

Les versions nouvelle génération de Resident Evil 2, 3 et 7 sont maintenant disponibles sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Il a également été annoncé que le DLC de l’histoire de Resident Evil Village s’intitulera Shadows of Rose. Il se déroulera à la troisième personne et sortira en octobre. Tous les détails dans cette news.

