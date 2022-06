Fortnite Saison 3 : Le pack de démarrage Min-Joon est maintenant disponible

Le pack de démarrage Fortnite Chapter 3 Season 3 est disponible dans la boutique à partir du 14/06/2022 et apporte avec lui le nouveau skin Min-Joon. Juste en dessous nous vous expliquons comment obtenir le Starter Pack de la nouvelle saison de Fortnite, et nous vous montrons tout son contenu :

Que comprend le pack de démarrage Fortnite Saison 3 ?

Le pack Fortnite Rebel Alias ​​​​est le pack de démarrage de la saison 3 de Fortnite et comprend tous les éléments suivants pour un prix de 3,99 € :

skin Min-Joon

Accessoire de randonnée Alpha Cylinder

Outil de collecte d’épées Geom

600 dollars

Une fois acquis, tous ces objets skins seront à nous pour toujours, et nous pourrons les équiper quand nous le voudrons depuis la billetterie.

On vous rappelle, oui, que tous ces objets (à l’exception des paVos, qui sont la monnaie virtuelle de Fortnite) sont skins. C’est-à-dire : ce sont des décorations pour modifier notre apparence, et n’influencent pas l’équilibre du jeu.

Un regard attentif sur le skin de Min-Joon

Que sont les packs de démarrage Fortnite ?

A chaque nouvelle saison de Fortnite Battle Royale, un nouveau starter pack composé d’un skin et de ses accessoires, en plus de 600 V-Bucks, arrive en boutique ; tout cela au prix de 3,99€. Le pack Fortnite Rebel Alias ​​​​est le pack de démarrage du chapitre 3 de la saison 3.

Il s’agit d’une offre à durée limitée dont le contenu change au fil des saisons. C’est-à-dire qu’une fois le prochain pack de démarrage arrivé, il sera impossible d’obtenir Min-Joon et ses accessoires car ils ne reviendront jamais au magasin.

Pour tout savoir sur la nouvelle saison de Fortnite, nous vous recommandons de jeter un œil à notre guide, où nous vous expliquons comment accomplir toutes les missions, comment obtenir Dark Vador et Indiana Jones, et quelles sont les meilleures méthodes pour obtenir XP et monter de niveau.

