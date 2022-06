Resident Evil 2, 3 et 7 sont mis à jour vers la nouvelle génération ; Maintenant disponible

Capcom dévoile l’une des surprises de sa présentation : certaines des livraisons de sa saga d’horreur sont mises à jour sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 reçoivent le patch dédié à presser les consoles nouvelle génération. Tous les trois peuvent maintenant être appréciés avec des améliorations techniques et graphiques gratuites pour ceux qui ont déjà une copie de ce qui précède. Après sa confirmation il y a quelques mois, la société nous surprend maintenant avec sa publication.

Au cours de la conférence, il a été confirmé que les trois jeux reçoivent 4K et une meilleure fréquence d’images, le ray tracing et l’audio 3D. De plus, les améliorations seront entièrement gratuites pour ceux qui ont déjà acheté le jeu sur PS4 et Xbox One. Enfin, il convient de noter qu’un patch avec des améliorations visuelles sera également reçu sur PC pour tous les titres susmentionnés.

L’avenir de Capcom avec Resident Evil

La franchise a concentré ce mois-ci les principales actualités concernant l’avenir immédiat de la franchise. Le State of Play du 2 juin nous laissait le retour de Resident Evil 4 sous la forme d’un remake. Le 24 mars 2023 a été la date choisie pour retourner dans la ville la plus terrifiante de la saga. 17 ans nous séparent depuis qu’il a vu le jour sur GameCube.

On sait que l’histoire « sera réinventée » tout en conservant « l’essence originelle ». Ils espèrent que l’expérience sera « familière aux fans de la saga », même s’ils préviennent également qu’ils offriront de la « fraîcheur » tout au long de l’aventure. Sa bande-annonce de révélation parle d’elle-même : le muscle graphique et le changement de ton sont deux des éléments qui ressortent de ce bref aperçu.

D’autre part, la présentation nous a également apporté le soutien de Resident Evil Village sur PSVR 2. L’appareil de réalité virtuelle PlayStation comptera parmi ses rangs avec le dernier opus numéroté de la série. Bien sûr, il intègre des changements pour offrir une expérience immersive. Les fans ne négligeront pas la possibilité de porter deux armes en même temps. Comme pour Resident Evil 7, Capcom renouvelle son alliance avec la firme japonaise dans ce domaine. Vous pouvez voir tous les jeux confirmés en développement pour PSVR 2 en cliquant sur ce lien.

Source : Conférence Capcom