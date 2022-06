Voici à quoi ressemble la Justice Society of America dans Black Adam avec Doctor Fate, Hawkman et plus

Black Adam, le film destiné à changer la hiérarchie du pouvoir dans le DCEU (ou c’est ce que Dwayne Johnson, son célèbre protagoniste, répète depuis des mois), nous a récemment ravis avec sa première bande-annonce, une avant-première dans laquelle on voyait enfin le acteur en action DC anti-héros au rythme du hip-hop. Bien que dans ladite bande-annonce, nous puissions également voir la Justice Society of America et sa sélection particulière de composants pour le film avec des personnages comme Doctor Fate ou Hawkman, entre autres. Désormais, nous pouvons voir leurs apparitions dans les moindres détails grâce aux images officielles publiées par DC et que nous vous proposons ci-dessous.

Voici la Justice Society of America en action réelle

Ainsi, et grâce à ces nouvelles images promotionnelles de Black Adam centrées sur les quatre composantes de la Justice Society of America, on pourra profiter des apparitions de Doctor Fate (Pierce Brosnan), Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) et Atom Smasher (Noah Centineo). Bien sûr, le look de chacun d’eux est très respectueux de certaines de leurs apparitions dans les bandes dessinées de DC, ce que les fans apprécieront.

Bien sûr, pour le moment, le rôle de la Justice Society of America dans Black Adam est inconnu, bien que tout indique que ce sera le groupe de super-héros qui devra faire face au chaos que The Rock peut déclencher dans le monde d’aujourd’hui. Rappelons-nous que la Justice Society of America est le premier groupe de super-héros de la bande dessinée né en 1940 avec un casting de personnages aussi nombreux qu’il a varié au fil des décennies, avec des noms comme ceux du film ainsi que d’autres tels que Hourman, The Specter , Sandman, Flash ou Green Lantern, entre autres.

Black Adam ouvre en salles le 21 octobre 2022.

Source | CC