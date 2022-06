Un nouveau Next Fest arrive, la soirée démo sur PC

Steam invite une nouvelle fois les studios et les utilisateurs à partager un nouveau Steam Next Fest, le grand festival de démos qui permet de tester des centaines de jeux en développement et ainsi de trouver ceux qui nous intéressent pour le futur (ou tout simplement de passer un bon moment basé sur essayez toutes sortes de titres des thèmes les plus divers que vous pouvez imaginer). On y trouve des centaines de titres avec démos disponibles, classés par genres et regroupés de différentes manières pour mieux chercher ce qui peut nous intéresser, ainsi que d’innombrables streams, interviews et tables rondes avec des développeurs, qui ont ainsi l’occasion de parler avec des fans.

des centaines de démos

Certains de ces jeux ont déjà une certaine suite, d’autres commenceront à se tailler leur avenir ces jours-ci, mais il y a des choses vraiment intéressantes dans tous les cas. Par exemple, le Spirittea récemment annoncé, qui promet une fusion entre Stardew Valley et Spirited Away, est l’un des titres comportant une démo. Il en va de même pour Agent 64 : Spies Never Die, un hommage surprenant à Goldenye sur Nintendo 64 ; One Military Camp, un gestionnaire de base militaire dans lequel former les soldats du futur ; ou Gloomwood, un titre conçu comme une suite spirituelle du classique Thief.

Si nous recherchons des jeux plus complexes, l’une des options les plus intéressantes est Terra Invicta, un jeu conçu par les créateurs des mods « Long War » pour le nouveau Xcoms, qui pose une invasion extraterrestre d’un point de vue plus complexe et multiforme. vue que le Micropose classique. Et si nous recherchons des choses plus simples, pour libérer l’adrénaline rapidement, il y a des choses comme le beat’em up Midnight Fight Express, un jeu de combat élaboré avec des animations fluides et une multitude de possibilités dont on peut profiter dès qu’on le lance. Ou peut-être avez-vous envie de quelque chose dans le genre de l’horreur de survie comme Evil Below, un jeu portugais qui sort sa démo représentative du jeu final, après plusieurs années de développement. Parmi de nombreuses autres options.

Le Fest durera d’aujourd’hui du 13 au 20 à 19h (heure de la France) et, pour la première fois, il inclura des extras à collectionner dans le client Steam lui-même, pour lesquels les utilisateurs qui essaieront des démos seront récompensés.