Le Protocole Callisto : corps à corps, difficulté et peurs d’appuyer sur la gâchette

Il est curieux de voir comment, depuis quelque temps, et alors que des sagas comme Resident Evil ou Dead Space oublient la terreur au profit de l’action, beaucoup d’entre nous ont acquis une sorte de traumatisme avec la question des armes. C’est voir une arme à feu dans un jeu et la rejeter à peu près comme une horreur de survie. Comme si notre subconscient ne voulait pas que nos cœurs se brisent à nouveau et préférait utiliser l’étiquette ‘shooter’ pour éviter une déception plus tard. Cette maladie a déteint sur les développeurs, qui ont passé une décennie à inventer de nouveaux termes pour le genre. Jeu d’action d’horreur, action de survie… comme si dans les premiers RE et Dead Space il n’y avait pas plus de shots que de jumpscares !

C’est pourquoi la conversation que nous avons eue avec Steve Papoutsis, producteur exécutif sur The Callisto Protocol, l’un des grands jeux effrayants de cette année 2022, a été si rafraîchissante. Malgré l’action que suintent les bandes-annonces et la grande importance du combat, Papoutsis ne ne tremble pas en qualifiant le projet de survival-horror. Sans hésitation et soucieux de briser les tabous. Le protocole Callisto est conçu comme un jeu d’horreur, peu importe le nombre de tirs. Il est clair que le cadre magnifique du jeu aidera, mais chez Strinking Distance Studios, ils voulaient également que le gameplay et les échanges de tirs ajoutent au sentiment de peur et de tension. Comment? Eh bien, justement grâce à ce que vous nous avez expliqué.

Pour commencer, à travers la difficulté. Papoutsis nous a avoué que même s’il y aura un sélecteur de difficulté, le mode intermédiaire (nous supposons normal) de The Callisto Protocol « sera plus difficile que d’habitude ». L’équipe souhaite que « les joueurs soient contraints d’utiliser toutes les options qui s’offrent à eux. Les ressources seront rares et la tension constante.

Intrigués, nous avons interrogé le producteur sur les décisions de conception typiques du genre. Les ingrédients classiques du cocktail, rendez-vous, à commencer par la méthode pour sauver la partie. Dans The Callisto Protocol, il y aura une sauvegarde automatique, pas de pièces dans lesquelles nous sommes «œufs», comme dans Resident, ou des points spécifiques pour cela, comme dans Dead Space.

Quant à l’existence possible d’ennemis invincibles nous pourchassant, le producteur n’a pas voulu confirmer ou infirmer l’idée, et de même vis-à-vis des boss. S’il y a un Mr. X ou un nécromorphe comme The Hunter, ils veulent garder une surprise pour le moment. Et à propos de l’interface, de savoir si nous devrons nous soucier d’autre chose que de notre santé (comme la psyché dans la saga Amnesia et l’oxygène d’Isaac Clarke), Papoutsis dit non, que même si ici nous visiterons des scénarios « dehors », cette fois nous n’aurons qu’à nous occuper de notre barre de vie.

Plus d’un se demandera alors où est la terreur, mais la réponse est très simple, dans l’approche de leurs combats. La grande différence par rapport à Dead Space, par exemple, est que nous ne pourrons pas garder nos distances à tout moment pour abattre les ennemis de loin. Le protocole Callisto exige d’approcher le danger, de l’examiner de près et de le combattre désespérément avec toutes les ressources à notre disposition.

« Il y a des armes à distance et on peut éloigner les ennemis avec certaines stratégies, mais il y a aussi beaucoup d’options en combat rapproché et en mêlée. C’est 50/50 entre les deux options », reconnaît Papoutsis. « Nous voulons que le joueur ait le choix et finisse par avoir recours à tout pour s’en sortir vivant. Rendez-le viscéral, qu’il ressente la tension d’improviser sur le moment. »

Ces déclarations sont dans la lignée du gameplay que l’on a pu voir lors du Summer Game Fest il y a quelques jours, où le jeu a confirmé plusieurs choses. La première, que Jacob, son protagoniste, n’est pas un soldat. Vous devrez trouver comment utiliser les ressources et les objets sur la scène si vous voulez survivre. Hélices que se baten a toda velocidad, objetos arrojadizos, poderes para ralentizar a los adversarios, explosivos, armas gravitacionales… Y la segunda es que el cuerpo a cuerpo no se limitará a machacar un botón para que Jacob mueva el brazo de un lado autre. On aura un système d’esquive (ça nous a rappelé The Last of Us 2) et bon nombre d’armes de mêlée, certaines même électrifiées.

Steve Papoutsis nous incite même à nous attendre à des surprises sur des difficultés plus élevées. Beaucoup se souviendront que dans Dead Space, par exemple, il y avait un nombre maximum de fois que nous pouvions sauvegarder et même des options pour que le jeu soit réinitialisé depuis le début. Les modes « impossibles » étaient comme ça, impossibles. Le producteur n’a pas voulu préciser ce qu’ils ont préparé à cette occasion, mais a assuré entre un rire coupable qu’ils auront bientôt des détails à partager à ce sujet.

L’autre élément clé pour parvenir à cette tension constante sera le cadre. L’équipe a reconnu sur le blog PlayStation qu’il y aura un bon nombre de jumpscares. Parfois avec le temps de reprendre son souffle entre l’un et l’autre, mais bien d’autres fois il vaut mieux avoir un défibrillateur sous la main. Le jeu se déroule à Black Iron, une prison sur la lune morte de Jupiter, en l’an 2320, lorsqu’une étrange épidémie de biophages éclate parmi la population locale. Papoutsis confirme que pratiquement tout le match se déroulera à cet endroit.

« Black Iron est une grande partie de l’expérience, bien qu’il existe toutes sortes de scénarios, très variés. Des endroits comme la zone des cellules et d’autres sections internes (comme l’aile médicale et de maintenance vue dans les bandes-annonces). » Le producteur confirme que malgré tout « il y aura des niveaux à l’air libre » et admet que le design de certains monstres est en fonction du décor, comme s’ils étaient « liés à leur physionomie ». Une grande partie de ce que nous trouverons a été soulevée de la manière la plus macabre possible. « Nous nous sommes demandé quelle serait la chose la plus terrible qui pourrait nous arriver et quelle serait la chose la plus inconfortable et désagréable à voir. »

Est-ce une saga ? Y aura-t-il The Callisto Protocol 2 ?

Pour terminer notre brève conversation avec Papoutsis, nous avons demandé au producteur ce qu’il pensait des comparaisons constantes avec Dead Space (par exemple, les milliers dans cet article) et s’il est possible que nous voyions de futurs épisodes de The Callisto Protocol à l’avenir . En fin de compte, Strinking Distance Studios est un studio nouvellement formé et nous ne savons pas quelle philosophie ils ont, s’ils sont ouverts aux suites ou s’ils font partie de ceux qui ont une nouvelle IP à chaque fois.

Concernant le face-à-face, l’étude comprend qu’il y en a, mais est convaincue que l’on retrouvera une expérience différente de la formule Dead Space. Les joueurs remarqueront des différences significatives et comprendront qu’ils sont « des bêtes différentes ». Mais ils ne sont pas offensés non plus parce que… pourquoi le feraient-ils ? Une grande partie de l’équipe faisait partie de la saga EA. Papoutsis lui-même a collaboré jusqu’à cinq de ses jeux (la trilogie originale, Ignition and Extraction). Et quant à l’avenir de la marque, nous sommes optimistes après sa réponse :

« Lorsque nous développons un jeu, nous nous concentrons évidemment uniquement sur lui, sur la réalisation du meilleur jeu possible. Mais selon la façon dont les joueurs le reçoivent, s’ils l’aiment et l’apprécient, il y a toujours une possibilité d’étendre l’expérience. Mais maintenant nous nous concentrons sur la sortie d’un grand jeu qui a une histoire captivante et des mécanismes amusants que les joueurs apprécient et dont ils ont vraiment peur. C’est notre philosophie. Enfin et a Strinking Distance Studios

Remerciant Steve Papoutsis pour son temps, nous disons au revoir en rappelant que The Callisto Protocol sortira le 2 décembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.