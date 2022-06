Wo Long: Fallen Dynasty présente des vétérans Nioh et Bloodborne en production

Wo Long : Fallen Dynasty s’entoure de personnalités influentes de la scène japonaise. Le nouveau travail de Team Ninja a deux producteurs exceptionnels. D’un côté on retrouve Fumihiko Yasuda, reconnu pour avoir pris les rênes de la direction des deux volets de la franchise Nioh. Deuxièmement, Masaaki Yamagiwa, qui a fait de même dans Bloodborne.

Fumihiko Yasuda (à gauche) et Masaaki Yamagiwa (à droite).

Que savons-nous de Wo Long : Fallen Dynasty ?

Le Xbox & Bethesda Showcase 2022 nous a permis de découvrir certains des jeux vidéo à venir qui sont sur le point d’arriver dans un an. Wo Long : Fallen Dynasty était l’un d’entre eux. Koei Tecmo et Team Ninja reviennent à l’action frénétique dans un titre qui nous emmènera à travers la mythologie des Trois Royaumes. et, nous voyageons en Chine pour jouer un soldat sans nom qui tuera le fléau des démons « dans une version dark fantasy de la dynastie Han ».

Peu de détails sont connus sur son style de jeu, si ce n’est que les combats seront basés sur « les Cinq Phases ». L’épée sera notre meilleure alliée. « Connus pour leurs attaques impitoyables qui peuvent instantanément renverser le cours de la bataille, les apprentis épéistes d’arts martiaux chinois peuvent changer le rythme en variant entre les manœuvres offensives et défensives », explique la société dans sa description.

Plus précisément, les responsables parlent du fait que nous pourrons « submerger les adversaires avec une tempête de force dans une série de combats intenses et sanglants tout en apprenant la précision et l’habileté nécessaires » pour devenir « un véritable maître de l’épée ». Les enjeux sont élevés.

Rappelons que Wo Long : Fallen Dynasty devrait être lancé début 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Dès le « day one », vous participerez au catalogue Xbox Game Pass dans toutes ses modalités.

