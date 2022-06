Frontières sonores | Son monde ouvert ne fonctionnait pas au début

Il y a quelques jours à peine, Sonic Frontiers a été vu dans un gameplay, mais SEGA continue d’offrir des détails sur le titre. Dans une interview accordée à Eurogamer, le créatif en charge du jeu, Takashi Iizuka, a admis que trouver le ton du monde ouvert n’était pas facile, mais qu’ils ont persévéré pour que le résultat final soit satisfaisant.

« En 2017, nous avons lancé Sonic Forces », se souvient-il. Lorsqu’ils ont terminé le développement, ils ont commencé à penser au suivant, car ils avaient l’idée qu’ils devaient faire quelque chose de nouveau. « Vous savez, cela fait cinq ans depuis 2017, mais nous voulions vraiment passer beaucoup de temps à créer ce nouveau format. »

Les premières tentatives n’ont pas abouti et il a fallu revenir au début. « Nous l’avons testé lors de tests et sommes arrivés à la conclusion que cela ne fonctionnait pas, quelque chose n’allait pas. Nous avons été obligés de tout supprimer, de le jeter et de recommencer pour continuer à tester et à tester. Cela nous a pris beaucoup plus de temps, » C’est pourtant grâce à ce procédé qu’ils ont finalement réussi à trouver la clé. Au fur et à mesure que vous jouez, le monde s’ouvre au fur et à mesure que vous accomplissez des choses. » Il le définit comme un « terrain de jeu » qui correspond à Sonic.

En ce qui concerne les critiques, Iizuka avait ceci à dire : « Ils regardent la vidéo et la comparent à d’autres jeux qui sont déjà sur le marché. » Selon le créatif, il le comprend, bien qu’il ait ajouté qu’ils espèrent apprendre aux joueurs en quoi consiste la zone ouverte, ce qu’est vraiment le jeu sans avoir besoin de le comparer pour pouvoir en profiter tel qu’il est.

Ils ne sont pas arrivés à temps pour le 30e anniversaire

Sonic Frontiers devrait sortir fin 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. L’idée originale de SEGA était de le sortir avec le 30e anniversaire du personnage, qui a eu lieu en 2021. Cependant, Sonic Team s’est rendu compte qu’ils avaient besoin de plus de temps pour offrir le meilleur produit possible. Au lieu de cela, ils ont commercialisé la remasterisation de Sonic Colors, l’un des jeux Wii exclusifs.

Malgré les bonnes intentions, Eurogamer rapporte que certains followers de la saga ont créé le hashtag #DelaySonicFrontiers, mécontents de l’apparition d’un jeu vidéo qui promettait beaucoup sur le papier. Ils demandent qu’il soit retardé pour éviter un nouveau cas du soi-disant « Sonic Cycle », une sorte de mème populaire sur Internet depuis de nombreuses années.

La vérité est que le personnage vit un doux moment, en grande partie grâce au succès des deux adaptations cinématographiques. Sonic The Movie et Sonic 2 The Movie se sont très bien comportés au box-office et ont également été appréciés par les critiques. Paramount a déjà annoncé un troisième film et une série d’action en direct mettant en vedette Knuckles. D’autre part, Sonic Prime est la série animée CGI de Netflix.

Source | Eurogamer