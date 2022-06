Xbox Game Pass en 2022 et 2023 : tous les jeux confirmés pour le service

L’une des grandes raisons de la résurgence de Microsoft est sans aucun doute le Game Pass. Le service d’abonnement reste inégalé et il a été démontré lors de la Xbox & Bethesda Games Showcase. L’événement a permis à la société de Redmond d’annoncer plus de 40 jeux de premier plan qui arriveront sur Game Pass en 2022 et 2023. Des exclusivités locales comme Starfield aux propositions tierces tant attendues comme Atomic Heart (le BioShock russe) ou Replaced ( une merveille cyberpunk).

Nous allons passer en revue la liste partagée par Microsoft lui-même, mais il convient d’abord de faire deux observations. La première, que ce sont des jeux qui sortiront dans les douze prochains mois. C’est-à-dire qu’il manque des noms confirmés qui n’ont pas de date (comme c’est le cas avec Hollow Knight : Silksong). Il en découle également que Starfield pourrait arriver au cours du premier semestre 2023 et non à Noël, comme prévu cette année.

En revanche, tous les noms qui sont annoncés mensuellement manquent à l’appel, ceux du second semestre 2023 et ceux liés à des acquisitions comme Blizzard. Vraisemblablement à sa fermeture, et comme cela s’est produit avec les jeux Bethesda, des titres du calibre de Diablo 4 ou Call of Duty : Modern Warfare 2 finiront par arriver sur Game Pass. Voir, c’est croire.

Xbox GamePass en 2022

Ce sont les jeux qui feront partie du Xbox Game Pass cette année.

Requiem du conte de la peste – 2022

Alors que le crépuscule tombe – 19 juillet 2022

Coeur atomique – 2022

Pins Phares – 2022

Bushiden – 2022

Académie de l’évasion – 28 juin 2022

Expéditions Fallout 76 : La fosse – 2022

Frog Detective : Tout le mystère – 2022

Mis à la terre – septembre 2022

Gunfire Reborn – Octobre 2022

Halo Infinite Saison 3 – Novembre 2022

Bonjour voisin 2 – 6 décembre 2022

High on Life – octobre 2022

Humanité – 4 novembre 2022

Immortalité – 26 juil. 2022

Maraudeurs – 2022

Matchpoint : Championnats de tennis – 7 juillet 2022

Édition du 40e anniversaire de Microsoft Flight Simulator – 2022

Combat de minuit Express – 23 août 2022

Nakara: Bladepoint – 23 juin 2022

Animaux fêtards – 2022

Pentiment – Novembre 2022

Persona 5 Royal – 21 octobre 2022

Mépris – 21 octobre 2022

Sea of ​​​​Thieves Saison 7 – 2022

Trilogie Shadowrun – 21 juin 2022

Elle rêve ailleurs – 2022

Signalis – 2022

Slime Rancher 2 – 2022

Somerville – 2022

STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl – 8 décembre 2022

TNMT: Shredder’s Revenge – 16 juillet 2022

Turbo Golf Racing – 4 août 2022

Campus Two Point – 9 août 2022

Valheim – 2022

Warhammer 40,000 : Darktide – 13 septembre 2022

Xbox GamePass en 2023

Et ce sont les jeux qui ont été annoncés au Xbox & Bethesda Games Showcase pour l’année prochaine, pour 2023.