Spider-Man : No Way Home sortira en salles avec une version longue et plus fun

Spider-Man : No Way Home, le dernier épisode arachnide de Sony Pictures et Marvel Studios, sera réédité en salles avec une version étendue à travers plusieurs scènes inédites et la promesse que ce sera une coupe encore plus drôle, tout cela grâce à de nombreuses scènes éliminées mettant en vedette les trois Spider-Man. Cela a été annoncé par Sony Pictures en collaboration avec Marvel Studios, confirmant que cette nouvelle coupe intitulée Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version sortira en salles le 2 septembre 2022 dans les salles aux États-Unis et au Canada, avec plus pays qui n’ont pas encore été annoncés.

Les trois Spider-Man reviennent avec des images inédites

Et c’est que l’un des grands crochets de ce renouveau dans les salles est de profiter des nombreuses scènes supprimées qui n’ont finalement pas atteint le montage final et dans lesquelles on voit différentes conversations entre les trois Spider-Man, c’est-à-dire Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. De plus, et comme le laisse entendre le nouveau et généreux titre de cette version, ce seront des scènes assez drôles et sournoises. Tout cela pour inciter les fans à retourner au cinéma et continuer à faire grossir une collection déjà plus que spectaculaire.

Et c’est que l’on se souvient que Spider-Man: No Way Home est le sixième film le plus rentable de tous les temps grâce à ses 1 900 millions de dollars dans le monde et qu’il aurait été beaucoup plus élevé s’il était sorti en Chine, ce qui a finalement fait pas arriver. Et sa renaissance arrivera à un moment idéal, puisque septembre est pratiquement au milieu des deux prochaines premières UCM telles que Thor : Love and Thunder (8 juillet) et Black Panther : Wakanda Forever (11 novembre).

Spider-Man : No Way Home – The More Fun Stuff Version sortira en salles le 2 septembre 2022 ; Arrivera-t-il aussi en France ?

Source | images sony