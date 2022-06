Starfield vs No Man’s Sky, comparaison de la nouvelle course spatiale du jeu vidéo

L’espace n’était pas si à la mode même pendant les années de la guerre froide. Il semble que la fièvre spatiale ait de nouveau éclaté, du moins en ce qui concerne les jeux vidéo, et des événements comme le Summer Game Fest l’autre jour l’ont démontré avec l’annonce de jusqu’à 6 nouveaux jeux sur le thème de l’espace. Mais s’il y en a un qui se démarque des autres, s’il y a un Apollo 11, c’est bien Starfield, qui a ébloui le monde lors du Xbox & Bethesda Games Showcase avec son premier et bouleversant gameplay.

Pour autant, et bien qu’on dise que les comparaisons sont odieuses, dans cette course à l’espace elles sont aussi obligatoires. Pour cette raison, même pas 24 heures après le gameplay de Starfield, nous avons déjà entre nous une première comparaison du jeu Bethesda avec No Man’s Sky, l’œuvre de Hello Games, qui ressemblerait à la NASA en matière de jeux vidéo de science-fiction.

Les compagnons d’IGN ont réalisé un face à face exhaustif qui donnera de quoi parler et qui met en lumière les similitudes entre Starfield et No Man’s Sky. Des combats dans des vaisseaux spatiaux à la construction de bases, en passant par l’extraction de minerais et l’action aux côtés de compagnons comme VASCO, ce genre de Handy Lord de Fallout qui sera à Starfield. Ne le manquez pas :

No Man’s Sky : Léviathan, la nouvelle extension

Le jeu Bethesda nous a comblé de ses promesses (comme ces plus de 1 000 planètes et 100 systèmes à explorer), mais il ne faut pas oublier que No Man’s Sky continue de donner la guerre plus de six ans après son lancement. En effet, le jeu vient de présenter sa prochaine extension, Léviathan, qui sera entièrement gratuite, elle porte le numéro dix-neuf et inclut la présence de baleines spatiales et de mécaniques roguelike comme une grande nouveauté.

L’année a été particulièrement chargée pour Sean Murray et compagnie. Leviathan est déjà le troisième DLC (le troisième !) à arriver dans No Man’s Sky en 2022. Les Sentinelles sont arrivées avant, avec lesquelles le système de combat a été complètement remodelé, et les Hors-la-loi, où l’on pouvait devenir des pirates de l’espace. De nouvelles expéditions et une compatibilité totale avec Steam Deck (déjà disponible) leur ont été ajoutées. Et comme si cela ne suffisait pas, Hello Games est actuellement plongé dans le portage pour Nintendo Switch, prévu pour l’été.

Que les comparaisons ne vous empêchent pas de profiter des deux jeux. Bonne chance à Starfield en 2023 et vive No Man’s Sky, le jeu qui est passé de la lune au ciel et vice-versa.