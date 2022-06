Spy × Family : Episode 11 Saison 1 : Date de sortie, heure et où regarder en ligne

Sans la coupe du monde de football, sans One Piece et très bientôt aussi sans Spy x Family. Comment allons-nous survivre à l’été comme ça? La première saison de l’anime qui nous a tous fait tomber amoureux se compose de 25 épisodes, mais il y aura une pause estivale après le numéro 12, il ne nous reste donc que quelques semaines de diffusion. Il va falloir en profiter et vivre le moment. Donc, après le jeu spectaculaire de ballon chasseur dans l’épisode 10 (même les matchs de volley-ball Haikyuu ne sont pas aussi épiques), nous allons revoir quand et où regarder gratuitement l’épisode 11 de Spy x Family.

Où regarder Spy x Family gratuitement ?

Les aventures de la famille Forger, ce mélange d’espions, d’assassins et de télépathes, sont à voir gratuitement sur Crunchyroll. La plateforme suit le rythme de la diffusion de Spy x Family au Japon et présente un nouvel épisode chaque samedi après-midi.

Cet épisode 11 arrivera le 18 juin à 17h30 (heure locale française). L’épisode s’appelle Stella et son aperçu anticipe le drame. Hôpitaux, larmes… et Anya s’enfonçant dans la mer ! Est-ce une métaphore de son intérieur ? Peut-être est-il temps d’en apprendre un peu plus sur le passé de notre télépathe préféré ?

Crunchyroll est une plateforme de streaming comme Netflix qui se spécialise dans l’anime et vous permet de regarder une partie de son catalogue gratuitement, mais avec des publicités et en basse qualité (à une résolution maximale de 480p, par exemple). Si nous voulons profiter de Spy x Family ou d’autres anime sans publicité et en haute définition (HD), nous devrons nous abonner à Crunchyroll premium (ou premium+, avec plusieurs avantages supplémentaires). Les deux statuts coûtent respectivement 4,99 et 8,99 euros par mois, mais il existe un essai gratuit premium de 14 jours pour les nouveaux utilisateurs qui vous donnera une idée de la rentabilité ou non.

Spy x Family épisode 11 : date et heure de la première

Crunchyroll diffusera l’épisode 11 de Spy x Family le samedi 18 juin à 17h30 HE. Ce sera le programme de diffusion dans le reste du monde :