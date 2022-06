Starfield aura plus de 1000 planètes et 100 systèmes à explorer

Starfield était la grande star de la Xbox & Bethesda Games Showcase. Après son report à 2023, le jeu avait désespérément besoin de se racheter avec un gameplay de tueur … et le garçon a réussi. Cela a pris plus de 15 minutes de l’événement et a montré pourquoi Bethesda est si enthousiasmée par sa première nouvelle IP en plus de 25 ans.

Les créateurs de The Elder Scrolls et Fallout ont montré plusieurs fragments de l’éditeur de jeu très complet (à la fois pour les personnages et les navires), ont confirmé qu’il y aura des batailles spatiales et nous ont fait découvrir certains des dizaines de biomes que nous aurons à notre disposition. Et en parlant de ça, combien y aura-t-il de planètes ?

Après des années d’ambiguïté et promettant un univers infini, Bethesda a révélé que nous parlons enfin de plus de 100 systèmes et 1000 planètes à explorer et à apprécier à notre rythme. Il l’a fait en montrant à quoi ressemblera l’interface de la carte galactique, avec laquelle il est impossible de ne pas se souvenir de jeux comme Mass Effect.

Starfield et un premier gameplay bouleversant

Le premier gameplay a servi de carte de motivation et nous a permis d’apprendre de nouveaux détails sur l’histoire et l’univers de Starfield. Par exemple, le jeu se déroulera en l’an 2330 et nous emmènera dans les soi-disant systèmes colonisés, une zone du système solaire située à 50 années-lumière de nous. C’est un territoire dans lequel les souvenirs d’une récente guerre galactique qui a plongé la majorité de ses habitants dans la mélancolie et la pauvreté existent encore. Dans ce contexte, les pirates de l’espace, les fanatiques religieux et les sociétés avides de recrues prolifèrent et prospèrent.

Après les premières mesures, les joueurs rejoindront la Constellation, une faction composée d’explorateurs de l’espace que Bethesda définit « comme si la NASA se mélangeait à Indiana Jones et à la League of Extraordinary Gentlemen ». Dans le cadre de Constellation, nous voyagerons à travers les Systèmes à la recherche de réponses (maintenant la question est, à quoi ?) et accompagnés du fidèle VASCO, un robot qui nous rappelle Mister Handy de la saga Fallout. Il sera l’un de nos premiers alliés au cours de l’histoire, dans laquelle nous prendrons beaucoup de « décisions à fort impact sur l’intrigue » et nous aurons un système de faction similaire à celui de Skyrim.

Voici à quoi ressemblait Starfield lors de la conférence des jeux Xbox et Bethesda: