Stalker 2 Reporté à 2023

Il l’a fait en cachette, mais il l’a fait. Stalker 2 a de nouveau été retardé et ne sortira pas non plus en 2022. Le jeu était prévu pour le 8 décembre, mais lors de la Xbox & Bethesda Games Showcase, Microsoft a montré un calendrier de sortie pour Game Pass dans lequel Stalker 2 est déjà apparu dans le 2023 section.

Ses créateurs ne se sont pas encore exprimés sur les réseaux du jeu pour confirmer et expliquer la nouvelle, bien que cela ait tout son sens dans le monde. GSC Game World est un studio ukrainien et a dû faire face à l’invasion russe ces derniers mois. L’équipe s’est beaucoup investie dans son pays et a mené plusieurs campagnes de collecte de fonds et de soutien. Il a même changé le nom du jeu à cause de la guerre. De Stalker 2 : Cœur de Tchernobyl à Stalker 2 : Cœur de Tchernobyl, avec « o », c’est ainsi que la région est connue en ukrainien.

D’autres développeurs ukrainiens tels que Frogware (The Sinking City, Sherlock Holmes) ont raconté par le passé à quel point il est difficile de travailler en pleine guerre, et GSC Game World a promis à l’époque de ne pas revenir au jeu « avant la victoire ». , bien qu’il ait fini par le faire lorsque le conflit a duré si longtemps. Si nous attendons depuis plus d’une décennie, pour une raison comme celle-ci, nous pouvons parfaitement attendre un peu plus longtemps.

STALKER 2 : Ambition débridée

GSC Game World ferait mieux de prendre tout le temps dont j’ai besoin. D’abord parce qu’il est important que ses développeurs et leur pays soient en sécurité. Et deuxièmement parce que Stalker 2 aspire à être encore plus profond et plus complet que l’original. Ce sera en grande partie grâce à des nouveautés telles que le soi-disant A-Life 2.0, un « système de simulation mondiale » qui fera que Tchernobyl, ou Tchernobyl, se comportera plus naturellement que jamais, adaptant le comportement de sa faune et de ses habitants au changement continu changements qui se produisent dans la Zone (et que nous causerons souvent). Ainsi, il y aura une expérience unique pour chaque utilisateur et encore plus immersive si possible que la première, que peu ont réussi à imiter au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis son lancement.

Cette fois, le jeu ne sera pas seulement un étalage de possibilités, mais aussi un spectacle graphique. Stalker 2 utilisera le SSD des nouvelles consoles pour les temps de chargement, prendra en charge RTX (à la fois la série X et la série S) et atteindra une résolution 4K (sur la série X). Ses créateurs pensent que grâce à cela, ce sera « l’expérience définitive » avec laquelle ils ont rêvé lors du développement de l’original.

Dans cet épisode, nous nous mettrons dans le skin d’un nouveau harceleur, Skif, un tout nouveau personnage dont les actions serviront à écrire un chapitre très important de l’histoire de la Zone. Avec lui, nous explorerons des coins comme les écoles abandonnées à la périphérie de Pripyat, la ville morte. Des endroits extrêmement dangereux où personne ne va de son plein gré et où il y a des dangers capables de nous tuer en un clin d’œil. Il faudra fuir et se cacher souvent, ce qui est précisément le motif tardif de la saga et de cet opus : Partez à la recherche d’un refuge.