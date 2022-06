Kojima Productions : « Nous continuons d’entretenir de bonnes relations avec PlayStation »

C’était une rumeur avant l’événement, mais c’est finalement devenu réalité. Hideo Kojima est apparu à la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase pour annoncer une collaboration avec Xbox Game Studios. Le développeur japonais va ainsi concevoir un tout nouveau produit tirant parti de la technologie cloud. Comme prévu, certains utilisateurs n’ont pas bien réagi et Kojima Productions a dû s’exprimer sur les réseaux au sujet de sa relation avec PlayStation.

« Suite à l’annonce de notre partenariat avec Microsoft utilisant la technologie cloud, de nombreuses personnes nous ont interrogés sur la collaboration avec Sony Interactive Entertainment. Soyez assuré que nous continuons également à entretenir de bonnes relations avec PlayStation. »

La société japonaise a rappelé qu’en tant que studio indépendant, Kojima Productions continuera à travailler sur des créations pour tous ses fans. «Nous allons explorer une variété de possibilités avec des jeux, des films et de la musique sur des plateformes qui évoluent avec le temps et avec la technologie. Nous nous réjouissons de recevoir votre soutien continu.

Après l’annonce de notre partenariat avec Microsoft utilisant la technologie cloud, de nombreuses personnes nous ont interrogés sur notre collaboration avec SIE. Soyez assuré que nous continuons également d’entretenir un très bon partenariat avec PlayStation®.#KojimaProductions https://t.co/mVOELwDuk9 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) 13 juin 2022

Un jeu unique, selon Xbox

On ne sait rien du projet lui-même, au-delà de la promesse que le titre nous invitera à vivre quelque chose qui n’a jamais été vu en utilisant la technologie cloud. Hideo Kojia est l’un des esprits créatifs les plus innovants de notre industrie et nous sommes impatients de partager ce que nos équipes créeront ensemble.

Death Stranding, sorti en 2019, est le premier de Kojima Productions depuis sa refondation après le départ de Konami. Le jeu est disponible sur PS4 et PC et a été amélioré et étendu par le Director’s Cut pour PS5 et compatible. Récemment, Norman Reedus, l’acteur principal, a laissé entendre qu’ils travaillaient sur une suite. Cependant, cela n’a pas été officiellement confirmé, nous devrons donc attendre. Overdose, qui serait le prochain jeu de Kojima, n’a pas non plus été révélé.

Source | Kojima Productions