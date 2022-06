Diablo 4 aura un cross-play avec toutes les plateformes

Son développement a traîné au fil des ans, mais Blizzard Entertainment annonce déjà la sortie de Diablo IV. Lors de la Xbox & Bethesda Games Showcase, la société nord-américaine a non seulement présenté la nouvelle classe Necromancer, mais a également apporté aux téléspectateurs un tout nouveau gameplay. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont révélé que le titre aura un cross-play et une progression croisée avec toutes les plateformes.

Un autre point à garder à l’esprit est qu’il y aura une coopérative locale sur la console, il sera donc possible de profiter de jeux avec un ami depuis le même canapé. Le jeu, oui, maintiendra une exigence très impopulaire : il restera toujours en ligne. Quel sera le support post-lancement ? Rod Fergusson, directeur général de la marque Diablo, a abordé cette question :

« Pour être clair, Diablo IV est un jeu à prix plein développé pour PC, PlayStation et Xbox. Nous nous engageons à fournir une quantité incroyable de contenu post-lancement pour les années à venir. » Il y aura « des objets skins supplémentaires et des extensions axées sur l’histoire ». Le responsable a promis de fournir plus de détails « bientôt ».

Aucun élément payant

L’une des plus grandes préoccupations de la communauté est que des éléments considérés comme payants soient introduits. De Blizzard, Fergusson a garanti qu’ils ne suivraient pas ce type de stratégie. Sans surprise, le free-to-play Diablo Immortal (mobile et PC) en a été accusé, pour lequel il a été victime d’un bombardement critique sur Metacritic et est déjà le jeu le moins bien noté de la société par les utilisateurs.

Diablo IV sortira en 2023 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Blizzard Entertainment a également fixé une date pour Overwatch 2, qui sera gratuit et fera ses débuts le 4 octobre 2022.

Dans le cadre d’Activision Blizzard, la société rejoindra Xbox Game Studios si les autorités donnent le feu vert à l’achat.