Lévitation, le spectaculaire mod Half-Life: Alyx à ne pas manquer

Le PC Gaming Show 2022 s’est terminé avec l’un des jeux les plus acclamés de ces dernières années. Il s’agit de Half-Life : Alyx et très bientôt, dans le courant de cette année, il recevra un mod impressionnant appelé Levitation, qui fournira plusieurs heures de jeu et nous proposera de nouveaux scénarios et ennemis. Nous vous offrons le gameplay nouveau et spectaculaire.

Le joyau de la couronne de la réalité virtuelle

Le truc de Half-Life: Alyx était d’arriver et d’embrasser le saint; Il est automatiquement devenu l’un des jeux vidéo les plus acclamés de tous les temps, obtenant des notes de 10 sur 10 dans de nombreux médias spécialisés. et, également sur Netcost, où nous disions que « Alyx vit l’histoire du jeu vidéo. Un titre qui mérite d’être joué maintenant et pas plus tard, un titre qui dans le contexte actuel est inégalé. Comme Ocarina of Time, Goldeneye et d’innombrables autres titres, il peut perdre une partie de son lustre actuel avec le temps. Mais en attendant, nous sommes confrontés à un véritable chef-d’œuvre, un jeu dont les inconvénients sont peu nombreux et toujours compensés par ses meilleurs moments spectaculaires et presque insurmontables ».

En marge, et bien que chacun sache que Half-Life 3 est le vœu que soupirent les fans de la saga, rien n’indique une éventuelle annonce. Bien sûr, le chef de projet dans Alyx, Robin Walker, a fait quelques déclarations qui entretiennent la flamme des fans, assurant que la société ne souhaite pas que la franchise retombe « dans un autre vide narratif ».

Valve a plusieurs jeux en développement

En mars dernier, le concepteur de la société américaine Greg Coomer commentait dans une interview qu' »il y a plusieurs jeux en développement en ce moment chez Valve », et que selon lui, ils s’annoncent « assez excitants ». De son côté, Gabe Newell a montré l’an dernier sa volonté de développer davantage de titres solo. Half-Life : Alyx était son dernier grand projet, tandis que pour accompagner le lancement du Steam Deck, Aperture Desk Job est également sorti, un titre expérimental que vous pouvez télécharger sur Steam entièrement gratuitement.

Source | Salon du jeu sur PC 2022