Résumé PC Gaming Show 2022 : nouvelles annoncées | System Shock Remake, Les Alters…

Le Summer Game Fest 2022 s’additionne et continue : le PC Gaming Show 2022 vient de se terminer, une des conférences qu’on ne rate jamais en été. Et comment pourrait-il en être autrement, l’événement nous a laissé plusieurs annonces de jeux, ainsi que du matériel et des dates de sortie d’autres qui avaient déjà été confirmées précédemment. Nous examinons les nouveautés les plus importantes.

System Shock Remake réapparaît et éblouit par son action

Près de 30 ans se sont écoulés depuis la première du légendaire RPG d’action et de science-fiction sur PC. Nightdive Studios est en charge de son remake ambitieux, qui nous permettra de retourner dans la station spatiale Citadel pour affronter SHODAN, une intelligence artificielle très avancée. Nous vous disons tous les détails. Il arrivera courant 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

The Alters : science-fiction des créateurs de This War is Mine

11 Bit Studios passe à la science-fiction avec une aventure dans laquelle le joueur, dans le skin d’un homme qui se réveille désorienté, découvre qu’il peut créer des clones de lui-même. Ne manquez pas sa première bande-annonce. Le cadre est l’un de ses principaux attraits. Nous connaîtrons bientôt la date de sortie.

Lévitation, une seconde vie pour Half-Life : Alyx

Au milieu de 2022, il est difficile pour un mod de nous surprendre, mais Levitation y est parvenu. Il s’agit d’une nouvelle expérience pour le célèbre Half-Life: Alyx, l’un des jeux vidéo de réalité virtuelle les plus primés qui existent. Nous vous proposons un nouveau gameplay avec de nouveaux scénarios et ennemis. Il sera disponible cette année.

PC Gaming Show 2022 : tous les jeux présentés

Soulstice : 20 septembre 2022

Assistant de violation tactique : date à déterminer

L’Invincible : 2023

F1 Manager 2022 : 30 août (ceux qui le réservent peuvent jouer le 25)

Flintlock Le siège de l’aube: 2023

Nitro Kid : date à déterminer

Abyssaux : 2023

Décarnation : 2023

Je suis le futur : 2022

Grandes Maisons de Calderia : date à déterminer

Frontière défaillante : 2032

Immortalité : 26 juillet

Bienvenue chez Nivalis : date à déterminer

École du démon : 2023

Agent 64 Les espions ne meurent jamais : 2022

Délivre-nous Mars : 27 septembre 2022

Victoire 3 : 2022

Gloomwood : 16 août (accès anticipé)

Source | Salon du jeu sur PC 2022