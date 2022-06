System Shock Remake nous enveloppe de nostalgie avec un nouveau gameplay

System Shock Remake est un jeu très attendu. Après plusieurs années de développement, le RPG de science-fiction arrivera courant 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Nous ne l’avons pas vu depuis longtemps, mais le PC Gaming Show 2022 était le scène parfaite : profitez du nouveau gameplay spectaculaire.

Capcom ne manque pas le Summer Game Fest 2022 : date et heure de l’événement

Le Capcom Showcase durera environ 35 minutes et aura lieu le 13 juin à 00h00 (heure de de France, de la Péninsule et des Baléares). Ensuite, nous vous laissons l’heure exacte pour tout le monde. Parmi les contenus attendus, l’événement se concentre sur des jeux déjà annoncés, ainsi Street Fighter 6 et Resident Evil 4 Remake ou l’adaptation de Resident Evil 8 Village pour la réalité virtuelle devraient figurer, entre autres. Dans ce lien, vous avez tous les détails et nous vous expliquons comment le regarder en ligne.

France (Péninsule et Baléares) : à 00h00

France (îles Canaries) : à 23h00

Argentine : à 19h00

Bolivie : à 18h00

Brésil : à 21h00

Chili : à 18h00

Colombie : à 17h00

Costa Rica : à 16h00

Cuba : à 18h00

Equateur : à 17h00

El Salvador : à 16h00

États-Unis (Washington DC) : à 18h00

États-Unis (PT): à 15h00

Guatemala : à 16h00

Honduras : à 16h00

Mexique : à 17h00

Nicaragua : à 16h00

Panama : à 17h00

Paraguay : à 18h00

Pérou : à 17h00

Porto Rico : à 18h00

République Dominicaine : à 18h00

Uruguay : à 19h00

Venezuela : à 18h00

Source | Salon du jeu sur PC 2022