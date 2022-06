Voici Alters, le nouveau jeu dérangeant des créateurs de This War of Mine

Alters a été annoncé lors du PC Gaming Show 2022. Ses managers sont 11 Bit Studios, créateurs du populaire This War of Mine. Une proposition de science-fiction dans laquelle nous pouvons créer des copies de nous-mêmes, chacune avec ses propres caractéristiques. Le but est de « rentrer à la maison ». Nous vous proposons le premier trailer officiel.

Les événements du jeu vidéo dans les prochains jours

Si quelqu’un a cru que les choses se terminaient le week-end, il a bien tort : Capcom tiendra son événement (Showcase) le lundi 13 juin à 00h00. Il s’agit d’une émission d’environ 35 minutes axée sur la présentation de nouveaux éléments de jeux déjà annoncés. Le plus attendu de tous, Resident Evil 4 Remake, a déjà confirmé sa présence. Au-delà de cela, le dernier événement confirmé à ce jour est le Xbox Games Showcase, qui se tiendra le mardi 14 juin à 19h00. Une année de plus, chez Netcost nous serons au courant de tout pour vous proposer toutes les annonces et actualités.

Mais il y a autre chose : déjà en dehors du Summer Game Fest 2022, Square Enix a préparé un événement dédié au 25e anniversaire de Final Fantasy VII. Cela ne durera que 10 minutes et aucun détail n’a été partagé à ce sujet. Cependant, les utilisateurs spéculent déjà sur la présence éventuelle de Final Fantasy VII Remake Part 2. Dans le lien suivant, vous avez toutes les informations avec le calendrier pour tout le monde et comment le regarder en ligne.

Et si l’on regarde l’année prochaine, l’ESA a surpris tout le monde en annonçant que l’E3 2023 reviendrait en force ; Il se tiendra à la fois numériquement et en personne, ce à quoi nous ne sommes pas habitués ces derniers temps en raison de la pandémie. Dans le lien suivant, vous avez toutes les informations. Vous pouvez être rassuré : nous continuerons à profiter de cette magie qui entoure les annonces et les surprises liées aux jeux vidéo.

Source | Salon du jeu sur PC 2022