Persona 3, 4 et 5 Royal annoncés pour les consoles Xbox, Windows et Game Pass

La fuite était vraie. Lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase, Phil Spencer, responsable de Xbox, est monté sur scène pour annoncer l’arrivée de l’une des sagas de jeux de rôle japonaises les plus acclamées par les critiques et les joueurs. Atlus travaille sur Persona 3 : Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal pour Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Windows PC.

L’une des choses intéressantes est que tous les jeux seront disponibles à la fois sur Xbox Game Pass et PC Game Pass. Le premier à arriver sera le cinquième opus, prévu pour le 21 octobre 2022. Les autres n’ont toujours pas de date.

Selon Atlus, Persona 3 et 4 Golden seront également commercialisés en espagnol. Vous pouvez voir la bande-annonce diffusée lors de la conférence juste en dessous de ces lignes.

25 ans de personne

Atlus a ouvert un site Web spécial pour célébrer le 25e anniversaire de la saga Persona, l’une des séries de jeux JRPG les plus réussies. L’éventuelle arrivée de titres dans l’écosystème Xbox fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, et quel meilleur moment qu’un anniversaire ? Selon la société japonaise, les célébrations et les annonces auront lieu jusqu’à l’automne 2022, bien qu’il n’y ait toujours pas de nouvelles de Persona 6. Ce sont toutes les activités confirmées du 25e anniversaire.

Tous les principaux jeux vidéo racontent des histoires indépendantes, bien qu’ils partagent bon nombre de leurs principaux éléments. Pour commencer, les protagonistes sont toujours muets, puisque c’est le joueur qui prend ses décisions. Ce sont des élèves qui, pour une raison ou une autre, finissent par être transférés dans une école en particulier. Pendant la journée, il est nécessaire de réaliser toutes sortes d’activités quotidiennes : aller en cours, travailler à temps partiel, étudier, sortir avec des amis, rendre des services… pendant la nuit, tout un monde caché s’ouvre aux protagonistes. Ils doivent se battre contre des créatures et invoquer leur Persona pour gagner au combat.

Persona 5 et sa version améliorée (Persona 5 Royal) sont sortis exclusivement pour PS4. Le plus courant a été localisé pour la première fois en espagnol. En revanche, le spin-off Persona 5 Strikers est apparu sur la console de Sony, mais aussi sur Nintendo Switch et PC.