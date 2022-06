High on Life, un jeu de tir fou des créateurs de Rick & Morty

Justin Roiland, l’un des responsables de Rick & Morty, a un jeu vidéo. Il a été l’un des premiers à apparaître à la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase. Votre titre? High on Life, un jeu de tir occasionnel qui ne manque bien sûr pas d’un iota d’humour. Le lancement de sa console est exclusif à Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Il fera également ses débuts sur PC et sur Xbox Games Pass et PC Game Pass dès le « day one ».

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, le protagoniste du jeu n’a ni travail ni ambition, mais tout change lorsque des extraterrestres envahissent la Terre. Vous ferez partie d’une équipe qui prendra les armes en tant que héros intergalactiques et chasseurs de primes qu’ils sont destinés à être. Nous pourrons voyager dans une variété d’endroits et de biomes à travers l’univers, lutter contre d’horribles créatures et collecter des matériaux, des armes et plus encore.

Ne manquez pas la première bande-annonce officielle sous ces lignes.

La Xbox Series X/S a décollé

Il se peut que la stratégie de Microsoft avec les jeux vidéo ne soit plus entièrement supportée par ses consoles, mais les machines de nouvelle génération de celles de Redmond ont commencé leur voyage commercial avec force, bien que peut-être utiliser le verbe « démarrer » n’est pas correct, compte tenu compte qu’ils sont sur le marché depuis un an et demi. Dans un contexte de crise dû à la pandémie et au manque de semi-conducteurs, les Xbox Series X et Xbox Series S ont réussi à franchir quelques caps.

Au mois de février, les nouvelles consoles de Microsoft ont dépassé la PS5 en Europe. La même chose s’est produite au Japon il y a quelques semaines, un fait qui ne s’était pas répété depuis huit ans. Traduit en données : 2 693 unités PS5 vendues cette semaine contre 6 120 Series S. Et qu’en est-il du système le plus puissant de Phil Spencer ? Figures pyrrhiques, 105 unités.

La principale raison pour laquelle la console de Sony a été surclassée est que le stock PS5 a été très faible. La Xbox Series X a été confrontée au même problème, mais la Series S a connu plus de succès et le flux de consoles, ainsi que son prix abordable, en ont fait une plate-forme plus qu’attrayante.

La crise des semi-conducteurs était présente bien avant le lancement des systèmes de nouvelle génération. Il ne semble pas qu’il sera résolu à court ou moyen terme.