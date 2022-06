Starfield ressemble à un rêve devenu réalité dans un premier gameplay écrasant

La touche finale à la Xbox & Bethesda Games Showcase ne pouvait pas en être une autre. Starfield a mis la touche finale à l’événement avec un premier gameplay impressionnant. Le jeu est la première nouvelle IP de Bethesda en 25 ans et les parents de The Elder Scrolls et Fallout sont prêts à monter la barre et à emmener la formule dans l’espace. Avec des mécaniques reconnaissables, mais plus écrasantes que jamais, la bande-annonce vous permet de plonger dans l’éditeur de jeu (pas seulement des personnages, mais aussi des vaisseaux !), l’action et l’exploration de ses dizaines de biomes, des batailles spatiales et des détails sans fin qui désormais devient l’une des grandes sorties de 2023.

Starfield, le Bordeciel de l’espace ?

Les détails qui sont sortis de Starfield jusqu’à présent parlent d’un projet ambitieux comme peu d’autres. Pour vous donner un exemple, Starfield aura 150 000 lignes de dialogue interprétées par plus de 300 acteurs de différentes nationalités. Des chiffres à la portée de quelques-uns qui sont encore plus surprenants si l’on compare avec The Elder Scrolls V : Skyrim (avec 60 000 lignes de dialogue) ou avec Fallout 4 (avec 110 000).

Le jeu se déroule dans les soi-disant systèmes colonisés, une zone du système solaire située à 50 années-lumière de nous. En l’an 2330, lorsque Starfield a lieu, c’est un territoire encore vivant avec des souvenirs d’une récente guerre galactique. Au milieu de la pauvreté et de la mélancolie qui en résultent pour ses habitants, les pirates de l’espace, les fanatiques religieux et les sociétés avides de recrues prolifèrent.

Nous ferons partie de Constellation, une sorte d’explorateurs de l’espace que leurs créateurs définissent « comme si la NASA se mélangeait à Indiana Jones et à la Ligue des hommes extraordinaires. C’est un groupe de personnes à la recherche de réponses. Nous commencerons à parcourir les Systèmes au nom de ce groupe et accompagnés de VASCO, un robot qui nous rappelle Mr. Handyman ou Mr. Handyman de la saga Fallout. Il sera l’un de nos premiers alliés au cours de l’histoire, dans laquelle nous prendrons beaucoup de « décisions à fort impact sur l’intrigue » et nous aurons un système de faction similaire à celui de Skyrim.

La confiance de Bethesda dans le jeu est telle que la société espère qu’il deviendra « le plus joué » de tout son catalogue. La société affirme que Starfield a été transformé en un jeu si impressionnant qu’il laissera sans voix tous ceux qui y entreront. « Les joueurs vont halluciner. »