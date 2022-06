Hideo Kojima confirme un accord avec Xbox pour développer un nouveau jeu

Le Xbox & Bethesda Games Showcase nous a laissé l’une des nouvelles les plus surprenantes de ces derniers mois : Hideo Kojima est de retour, et son projet, conçu pour le cloud, sera réalisé en collaboration avec Microsoft. Le Japonais a participé très brièvement, et pour le moment aucun détail sur le jeu n’a été partagé.

Hideo Kojima : une carrière de rêve

Dans chaque domaine qui se respecte, il y a des figures qui laissent leur marque et sont placées dans une sorte d’Olympe ou de Hall of Fame, et dans les jeux vidéo, Hideo Kojima en fait partie. A 58 ans, le créatif japonais excentrique peut se targuer d’être le père de Metal Gear, l’une des sagas les plus populaires de tous les temps. Plus de 10 titres entre 1987 (le premier Metal Gear) et 2015, année où Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, le dernier opus de la saga, est arrivé.

Mais sa carrière est marquée par bien d’autres choses : Boktai, Snatcher, Policenauts et, bien sûr, Death Stranding, la dernière œuvre apparue pour la première fois sur PS5 en 2019, et qui est actuellement également disponible sur PC. En marge, on n’oublie pas non plus PT, la brève mais inoubliable expérience d’horreur à la première personne aux côtés de Guillermo del Toro, connu par de nombreux utilisateurs comme l’échec de Silent Hills sur PS4.

Hideo Kojima a plusieurs récompenses décernées pour sa carrière à la fois individuellement et pour son influence, ainsi que pour des rôles spécifiques dans son travail, comme Death Stranding, qui lui a permis de remporter le prix de la meilleure réalisation aux Game Awards 2019. Par curiosité, il détient également le record Guinness du réalisateur de jeux vidéo avec le plus grand nombre de followers sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter.

Source | Conférence des jeux Xbox et Bethesda 2022