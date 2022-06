ARK 2 sortira en 2023 et sera sur Xbox Game Pass dès le jour 1

C’est aux Game Awards 2020 que Vin Diesel est apparu dans cette bande-annonce d’ARK 2, la suite du titre de survie de Studio Wildcard. Plus d’un an et demi plus tard, le jeu est réapparu à la conférence Xbox & Bethesda Showcase. Les dinosaures prendront d’assaut les PC des joueurs à partir de 2023. Et ce qui était inconnu : il sera disponible dès le jour du lancement sur Xbox Game Pass.

Les humains et les dinosaures n’ont jamais vécu ensemble, mais dans ce fantasme plein d’action et de danger, tout est possible. Vous pouvez profiter de la bande-annonce officielle juste au-dessus de ces lignes.

Jeux propriétaires pour 2022 sur consoles

Bien que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Starfield et Redfall soient reportés à l’année prochaine, il y a encore de gros jeux prévus pour 2022 :

Sur Nintendo Switch, par exemple, nous pourrons bientôt profiter de deux grandes exclusivités : la première à arriver sera Mario Strikers : Battle League Football, l’arcade de football de Kyoto. Sa sortie ? Ce même 10 juin. Plus tard dans l’été, nous aurons Xenoblade Chronicles 3 (29 juillet) et Splatoon 3 (9 septembre). D’ici la fin de l’année, nous aurons Pokémon Scarlet et Purple et peut-être Bayonetta 3. Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp a été retardé indéfiniment en raison de la situation en Ukraine.

La situation de la PS4 et de la PS5 n’est pas si rose en ce qui concerne les produits de premier ordre. Bien qu’en début d’année PlayStation Studios ait publié Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7, sauf surprise de dernière minute, il n’y aura plus qu’un seul triple A en 2023, God of War : Ragnarök. Dans le cas de la Xbox, nous devrons être attentifs à ce qui se passe dans le Xbox & Bethesda Showcase, qui se concentrera sur les annonces à venir. Le retard de Starfield a rompu avec le calendrier de Microsoft.

Jetez un œil au calendrier complet, également avec des jeux tiers comme Forspoken (PS5 et PC) ou Hogwarts Legacy (multi).