Overwatch 2 sera gratuit, sortira en octobre et a un nouveau héros : Junker Queen

Overwatch 2 a été l’un des très nombreux jeux présents au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, où il en a profité pour faire deux annonces très importantes. Le premier, que le jeu sera gratuit. N’importe qui pourra jouer complètement gratuitement une fois qu’il sera sorti. Et c’est justement l’autre grande nouvelle du jour. Le jeu sera mis en vente le 4 octobre 2022 sur PC, Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5 et Nintendo Switch.

De plus, le jeu a montré une autre bande-annonce de gameplay chargée de nouvelles qui a servi à confirmer et à voir l’un des nouveaux héros (héroïnes) d’Overwatch 2 : Junker Queen en action.

Overwatch 2 : cette fois, il y aura le mode campagne

La grande nouveauté de la suite sera un mode campagne dont Jeff Kaplan, vice-président de Blizzard Entertainment, parle d' »une expérience complète » qui cherchera à rivaliser avec des tireurs comme Titanfall 2 à cet égard. Ce mode de campagne sera écrit par Michael Chu, qui a travaillé sur plus de quinze courts métrages Overwatch et a dirigé de nombreuses vidéos sur les origines des personnages.

L’auteur a la lourde tâche de rassembler tout le lore créé autour de la saga et a déjà révélé qu’il abordera cette mission comme un roman fluvial, ou ce qui revient au même, avec une narration qui nous mettra dans le skin de différents personnages. et perspectives. . Il a également discuté de la durée de la campagne d’Overwatch 2, qui sera «ce que vous attendez de tout autre jeu classé AAA. Pour la première fois, Overwatch renforcera son histoire et son récit à travers le gameplay et vice versa. »

Un mode PvE (Joueur contre Environnement) inédit sera ajouté à cette campagne, que la première partie n’avait pas et dont nous pourrons profiter avec plusieurs amis : « Nous travaillons sur une fonction coopérative, des missions de héros qui rendre tout beaucoup plus rejouable et cela améliorera leur propre système de progression. Cela permettra à chaque héros de monter de niveau uniquement dans ce mode et d’acquérir progressivement de nouveaux pouvoirs pour lui-même.

Les deux éléments feront-ils la différence que les gens ont manqué pendant la bêta ? Overwatch 2 répétera-t-il le 91 dans Metacritic de l’original ? La tâche n’est pas facile, mais il faut faire confiance à Blizzard.