Journée internationale du doublage : des jeux vidéo inoubliables pour leur doublage pour le meilleur et pour le pire

Aujourd’hui, 12 juin, la Journée internationale du doublage est célébrée et chez Netcost, nous voulions le célébrer en nous souvenant du meilleur, du pire et du plus rare que l’industrie du jeu vidéo a donné. Une poignée de performances inoubliables (pour le meilleur ou pour le pire) qui viennent toujours à l’esprit quand on aborde le sujet.

le pire doublage de l’histoire

Nous commençons par le joyau de la couronne. Le pire du pire. Un cercle infernal que même Dante n’a pas visité. Si vous nous interrogez sur le pire doublage de l’histoire, nous n’avons aucun doute, cet honneur douteux appartient à Age of Pirates: Caribbean Tales. Ça donne même quelque chose pour le qualifier de doublage. Ce sont une poignée de textes lus à haute voix, et mal lus en plus. La phrase « Me nommez-vous vice-roi ? » C’est déjà l’histoire de ce secteur. Voici comment notre collègue José M. Fernández, responsable de son analyse pour Netcost, en parlait :

« C’est, pour ainsi dire, un travail si désastreux qu’il est incroyable de voir à quel point il gâche le reste des efforts des programmeurs d’Akella. Inconcevable qu’un produit de la qualité d’Age of Pirates ait un travail aussi indigne à cet égard. Presque criminel Nous avouons que les membres de la salle de rédaction sont entrés dans une folle envie de tabasser les responsables de cette absurdité incroyable, capable de nous faire, par moments, souhaiter le retour de Tomás Rubio dans le monde des jeux vidéo. Je vais utiliser un qualificatif que je n’ai jamais utilisé lors de l’analyse d’un jeu vidéo : écoeurant. C’est ce que je pense du doublage de cette grande petite victime qu’est Age of Pirates.

Le plus grand embarras de Marvel

Marvel’s Spider-Man nous a gâtés. Après lui, des jeux comme The Avengers nous connaissent peu et semblent mal planifiés. Mais avant qu’Insomniac ne nous transforme en enfants gâtés, les adaptations qui attendaient dans les magasins étaient des « trucs », des « créations », des « expérimentations » comme Iron Man 2 sur PSP. Servez d’avis votre 49 dans MetaCritic. Il n’y a jamais eu de meilleure carte de motivation.

Son doublage est l’un des plus grands embarras de Marvel. Un point noir dans l’histoire de l’entreprise. Il est inexplicable de savoir qui a donné le feu vert à un tel travail. Nous pouvons comprendre pourquoi ils n’ont pas obtenu la voix de Robert Downey Jr. pour le jeu, mais ici, Tony Stark semble exprimé par un de nos cousins ​​qui s’est réchauffé et a décidé de poursuivre une nouvelle carrière dans un autre domaine d’acteur. Nous vous laissons avec un exemple de ceux qui reviennent la nuit pour peupler nos cauchemars.

Pas un film de Burton

De même qu’un grand scénario ne sert à rien sans quelques comédiens à sa hauteur, il fut un temps où toute aventure graphique qui se respecte devait être accompagnée d’un bon doublage. Et pendant ces années, Grim Fandango avait le meilleur jamais entendu en espagnol. Son protagoniste, l’inoubliable Manny Calavera, était incarné par un Richard del Olmo qui venait également de donner vie au protagoniste de Runaway : A Road Adventure, le classique de Péndulo. Quelle quantité de voix et de registres. Nous attendons toujours ceux qui osent le surmonter. Tout le monde semblait en phase avec ses personnages et a tout de suite compris son sens de l’humour et sa personnalité.

De plus, le doublage était accompagné du travail de Peter McConnell, vétéran de LucasArts et auteur de partitions mémorables, qui nous a livré un BSO inoubliable basé sur le jazz, le bebop et le swing auquel il a ajouté du blues, du mariachi, du beach rock des années 50, du tango et avec un bijou comme temple gate, un délicat morceau de flûtes aussi minimaliste qu’évocateur. Rarement une bande-son n’a mérité autant de reconnaissance pour être parmi les meilleures composées dans le secteur.

Mais qu’est-ce que c’est ?

Bien que le reste de la saga soit arrivé sans aucun doublage, le premier Metal Gear Solid débarque en Europe en anglais, japonais, français, allemand, italien et… espagnol. Un effort que Kojima a fini par regretter car, comme le révélait lui-même le développeur il y a quelques années, il impliquait un retard de six mois. « J’ai été flatté par les critiques, mais c’était trop long. J’aimerais doubler des jeux avec le plus de voix possible, mais le temps imparti m’inquiète aussi. » C’est dommage qu’un tel traumatisme lui soit resté (il n’en a plus doublé depuis) ​​car ce boulot nous a laissé un moment indélébile, le « Qu’est-ce que c’est que ça ? » par SolidSerpent.

Le poids du protagoniste, non seulement dans le scénario du jeu, mais aussi en termes de personnalité et de charisme, était si grand que le brillant travail d’Alfonso Vallés a fini par s’imprégner de ces aspects jusqu’à ce qu’il devienne lui-même une légende presque aussi grande que le personnage lui-même. Si l’on ajoute à ce matériel abondant pour adultes —sexe, violence, politique…—, et aussi d’énormes acolytes comme le colonel Roy Campbell (Vicente Gil), Meryl (Ana María Camps), Naomi (Meritxell Ané), Otacón (Enrique Hernández ) ou Revolver Ocelot (Javier Amilbia), le résultat est un jeu, Metal Gear Solid, qu’il est impossible de ne pas mentionner dans un article comme celui-ci.

Version originale, en espagnol et en langues inventées

Nous avons parlé du meilleur et du pire doublage de jeux vidéo, mais nous voulons terminer l’un des plus rares. Le point culminant final est Les Sims et cette merveille connue sous le nom de simlish, un langage fictif inventé par Maxis, le développeur de la saga. Vous pensiez que les Sims se contentaient de marmonner et de faire des bruits mignons ? Tu avais tord Ils communiquent avec un langage basé sur des babillages et des sons très similaires à ceux d’un bébé, mais dans lequel chaque gargouillis signifie quelque chose. Et bien sûr, aussi inventé que cela puisse être, quelqu’un doit interpréter et donner vie à cela.

Simlish a suscité de telles passions que de nombreuses personnes se sont consacrées à l’étudier, à le traduire et même à ériger leur propre pierre de Rosette. Les vidéos sur le sujet, un peu moins que des thèses de doctorat, sont presque aussi passionnantes que celles qui montrent les séances de doublage. Presque. Même les acteurs eux-mêmes ne sont pas capables de contenir leur rire.