Chris Evans, à son retour à Captain America : "devrait être parfait"

Malgré les événements que nous avons vus dans Avengers: Fin de partie, Chris Evans n’exclut pas de remettre le costume et le bouclier Captain America. Evans, qui fait maintenant la promotion de Lightyear – dans lequel il exprime Buzz Lightyear – ne pense pas que cela se produira, mais si c’était le cas, « ça devrait être parfait ».

De toute évidence, Cap est un personnage pour lequel Evans a un certain penchant – et bien sûr son rôle le plus populaire – l’ayant joué dans pas moins que la trilogie du personnage, quatre films Avengers et d’autres apparitions MCU.

Evans ne le voit pas clairement

« On dirait que c’est quelque chose que les gens aimeraient voir », dit Evans à propos de son retour au rôle. « Je ne veux décevoir personne, mais c’était très bien et j’en suis très content. C’était précieux pour moi. Ça devrait être parfait, j’ai peur de gâcher quelque chose qui m’est si cher. rôle signifie beaucoup pour moi. »

Les rumeurs sur un hypothétique retour d’Evans dans le costume des stars and stripes remontent à janvier 2021, lorsqu’il était question qu’il incarnerait à nouveau le personnage dans un film ou une série d’un autre personnage. En ce moment, il y a en fait un quatrième film Captain America en cours, bien que cette fois ce ne sera pas Steve Rogers en tant que protagoniste, mais Sam Wilson -Falcon, joué par Anthony McKie-, à qui Rogers a passé le relais.

Cela dit, il semble pratiquement impossible pour Evans de revenir à l’UCM, étant plus immédiat de le voir -écoutez-le, plutôt- dans Lightyear, qui sortira ce 17 juin prochain. Evidemment on n’écoutera pas Evans dans notre langue, mais on écoutera Raul Llorens, qui s’occupe régulièrement du doublage de l’Américain. On pourra également entendre la voix de Carlos Sainz Jr., un pilote Ferrari, qui a incarné un personnage non encore révélé, son partenaire Charles Leclerc ayant également participé à la version italienne du film.