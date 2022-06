Street Fighter 6 confirme le cross-play et le netcode de restauration

Capcom ne veut pas répéter les erreurs commises dans Street Fighter V et ajoutera donc dans le sixième opus quelques fonctionnalités clés du genre de combat déjà lancé. L’un d’eux semblait déjà indispensable, car Street Fighter 6 était à nouveau multiplateforme et arrivait sur Xbox Series, puisqu’il aura un cross-play entre toutes les plateformes sur lesquelles il sera disponible, à savoir : PS4, PS5, PC et la console susmentionnée Microsoft.

La nouvelle est apparue à la suite des Live Days of Play, un événement organisé après le Summer Game Fest au cours duquel plusieurs streamers du genre et membres de la presse ont pu mettre la main sur Street Fighter 6. Les premières impressions pourraient difficilement être plus positif, à la fois parmi certains moins expérimentés dans le genre et parmi les plus vétérans.

Confirmé par les développeurs directement. Street Fighter VI aura un cross-play. – Maximilien Dood (@maximilian_) 10 juin 2022

Une base solide

De plus, et comme nous l’avons dit au début, il a été confirmé que le jeu disposera du système de rollback netcode pour garantir la robustesse des jeux en ligne. Ce système, dont nous avons déjà longuement parlé dans un reportage, est devenu pratiquement standard suite aux problèmes d’organisation d’événements en présentiel dus à la pandémie de coronavirus, ce qui a évidemment entraîné l’annulation de nombreux tournois, dont l’EVO 2020. .

Il faut se rappeler que Street Fighter V est venu chargé de problèmes. Ce cinquième opus se lançait avec un sérieux manque de contenu, notamment au niveau des modes individuels, puisque les jeux en ligne traditionnels ne présentaient comme alternative qu’un mode Arcade fade pour chaque personnage avec des scènes statiques décevantes. De plus, les performances des matchs en ligne étaient extrêmement inégales.

Heureusement, Capcom, qui peut considérer cela comme l’une des rares taches de sa carrière ces dernières années, a su réorienter la situation. Il a ajouté des défis et un mode arcade plus complet, un mode histoire entre 3 et 4 heures, et une bonne poignée d’éléments à débloquer, avec lesquels les joueurs qui aiment en profiter seuls ont trouvé beaucoup plus à faire. De plus, le jeu en ligne s’est stabilisé, et ainsi la société japonaise a pu remettre la cinquième itération à sa juste place.

Pour le moment, Street Fighter 6 n’a pas de date de sortie, mais il est attendu tout au long de 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series et PC.