Deadly Premonition 2 arrive par surprise sur PC : maintenant disponible sur Steam

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise est arrivé à l’été 2022 sur Nintendo Switch. Une suite inattendue, tant il était difficile d’imaginer que l’aventure de Francis York Morgan à Greenvale puisse avoir une suite. Il y a quelque temps, un rapport financier du Thunderful Group (Rising Star Games) indiquait que le titre arriverait sur PC à un moment donné. Dit et fait : le jeu vient de confirmer son lancement sur Steam, et il est déjà disponible.

Appelez-moi York, c’est comme ça que tout le monde m’appelle

S’il y a une raison pour laquelle Deadly Premonition a conquis beaucoup de gens en 2010, c’est parce qu’ils offraient un ensemble aussi convaincant. D’une part, nous avons eu un hommage parfait à Twin Peaks, la série légendaire de David Lynch. Le meurtre d’une jeune femme très populaire dans la ville de Greenvale, les mystères qui entouraient tous ses habitants et l’arrivée d’un agent du FBI excentrique et accro au café, ainsi que des phénomènes paranormaux en sont un bon exemple. Un de ces jeux cultes qui réussissent à ajouter des followers au fil des ans.

Cette histoire était close, et c’est pourquoi la confirmation d’une suite a surpris les habitants et les étrangers. Même protagoniste (Francis York Morgan), mais un cas différent dans un endroit différent. et, un autre terrible meurtre d’une jeune femme est encore une fois le point de départ, même si cette fois tout se passe dans les rues du Carré, une ville située en Louisiane. Une nouvelle aventure dans laquelle nous nous déplaçons sur une planche à roulettes, interrogeons différents personnages et allons dans l’inconnu avec l’intention de trouver les réponses qui nous permettent d’atteindre les profondeurs d’un réseau complexe.

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise est arrivé sur Nintendo Switch en 2020, et à partir de ce moment, vous pouvez également le trouver sur PC via Steam. Le jeu est au prix de 39,99 euros, mais il a une offre de lancement et en ce moment vous pouvez l’acheter pour 27,99 euros.

Source | Vapeur