Les plus grandes annonces d’IGN Expo 2022

Bien que l’E3 ne revienne pas avant l’année prochaine 2023, cela ne signifie pas que nous n’aurons pas une bonne partie des événements estivaux. Dans le cadre du Summer Game Fest, d’autres se tiennent, comme la conférence Devolver Digital, la Xbox + Behesda de demain ou l’IGN Expo, organisée par le média qui lui donne son nom. Tenu hier, nous allons passer en revue certaines de ses nouvelles les plus intéressantes.

Plus de contenu pour Aliens : Fireteam Elite et beaucoup d’indé

Celui qui peut susciter le plus d’intérêt auprès du grand public est sans aucun doute Pathogen, qui n’est pas sinon la première extension majeure pour le jeu de tir coopératif Aliens : Fireteam Elite, et qui arrivera le 30 août. Le jeu sera élargi avec une nouvelle campagne avec trois missions et de nouveaux types d’ennemis, ainsi qu’une nouvelle histoire. Mais évidemment, ce n’était pas la seule annonce…

Dans le domaine indépendant, il y a eu une bonne poignée de propositions. L’un des plus singuliers est NDRCVR, un jeu qui nous proposera de détruire les plans des cartels de la drogue dans les années 80… en piratant leurs systèmes. De son côté, Vergeworld est un jeu de course et d’action spatiale au look rappelant l’époque de la PSX, et qui arrivera très bientôt sur PC, plus précisément cet automne. Ce pour quoi il y a eu une date de sortie spécifique, c’est The Walking Dead: Last Mile, un hybride ambitieux entre un jeu vidéo et une série télévisée, qui débutera le 11 juillet.

Il y a aussi eu les annonces typiques qui nous donnent un aperçu des titres déjà disponibles, mais pas dans leur forme définitive. L’un d’eux est Project Warlock 2, le jeu de tir rapide qui est déjà disponible au format Early Access sur Steam. Un autre qui n’a pas encore terminé son développement est Roots of Pacha, une sorte de Stardew Valley se déroulant dans la période préhistorique, et dont vous pouvez déjà profiter de la démo.

