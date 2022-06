Aaron Greenberg révèle la durée du Xbox + Bethesda Showcase

En l’absence de l’E3, chaque entreprise a établi une journée spécifique pour célébrer son propre événement, et demain, dimanche à 19h00, heure de la péninsule espagnole, c’est au tour du Xbox + Bethesda Showcase. Nous y espérons voir quelques-unes des nouvelles qui sont encore à venir sur les consoles Xbox et aussi sur PC, dans une célébration particulièrement importante, après le douloureux retard de Starfield, et dont la durée a déjà été annoncée par Aaron Greenberg, l’un des chefs visibles de l’entreprise. .

Comme Greenberg l’a annoncé sur Twitter, la conférence Xbox + Bethesda de demain durera environ 95 minutes. Ainsi, et à défaut de savoir si Nintendo ou Sony préparent des surprises pour les prochains jours, Microsoft sera le seul fabricant de matériel qui aura son propre événement dans le cadre du Summer Game Fest, avec un peu plus d’une heure et la moitié du contenu.

De plus, depuis que les gens demandent, notre conférence dure 95 minutes. – Aaron Greenberg 🔜LA Xbox FanFest (@aarongreenberg) 10 juin 2022

1h30 pour découvrir les nouveautés Xbox

Pendant ces 95 minutes, il faut s’attendre à ce que, bien que nous ne l’ayons finalement pas en magasin avant 2023 prochain, Starfield sera présent avec une nouvelle vidéo, probablement sous forme de gameplay. Un autre jeu reporté à l’année prochaine qui devrait également faire son apparition est Redfall, d’Arkane Studios, créateurs de Dishonored, Prey et Deathloop.

Il est trop tôt pour savoir s’il y aura de nouveaux échantillons de jeux déjà en développement mais dans un état a priori précoce, comme le RPG Avowed d’Obsidian, ou le nouveau jeu Everwild de Rare, qui travaillent toujours d’arrache-pied pour apporter de nouveaux contenus à Sea of ​​​​Thieves. , ainsi que Playground Games’ Fable. Ceux qui pourraient nous surprendre sont Machine Games, créateurs des derniers opus de Wolfenstein, et qui ont confirmé leur présence, il ne serait donc pas surprenant qu’ils nous offrent une troisième itération.

De plus, comme nous l’avons appris il y a quelques jours, les choses ne se termineront pas dimanche, puisque Microsoft a annoncé un Xbox + Bethesda Showcase Extended mardi prochain également à partir de 19h00. Ce sera une présentation plus sobre, quelque chose dans le style de la Nintendo Treehouse des précédentes éditions de l’E3.