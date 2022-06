Aperçu Xbox & Bethesda Games Showcase : jeux possibles, durée et ce que nous pouvons attendre de l’événement

Soyons honnêtes. Nos attentes pour le Summer Game Fest 2022 n’étaient pas exactement élevées, mais l’événement a quand même réussi à nous décevoir. Manquant de rythme et avec sa grosse bombe leakée des heures avant qu’elle ne commence (remake de The Last of Us), l’appel alternatif à l’E3 nous a laissé figés en plein mois de juin et avec des thermomètres frôler les quarante degrés. Pourtant, il y a de l’espoir. Cela vient de commencer et il reste encore un bon nombre de conférences, de streamings et d’annonces à venir. Notre prochain arrêt est le point culminant de la semaine, la conférence des jeux Xbox et Bethesda.

Quand a lieu la conférence des jeux Xbox et Bethesda ?

L’événement aura lieu ce dimanche 12 juin à 19h00 (heure locale française) et Xbox devrait nous faire oublier les retards de Starfield et Redfall au fil des annonces.

L’entreprise doit maintenir le rythme effréné de ces dernières années pour éclaircir les inconnues de son calendrier et commencer à compenser ce 2022. Il est temps de se mettre à table, de démontrer la croissance de la famille Xbox Game Studios et d’exciter à nouveau Game Pass et Utilisateurs Xbox Series X|S.

Combien de temps dure la conférence des jeux Xbox et Bethesda ?

Aaron Greenberg, responsable du marketing chez Microsoft, a confirmé que l’événement durera environ 90 minutes et pourra être suivi via les liens suivants :

Bien sûr, chez Netcost, nous le couvrirons également en direct, à la fois en streaming avec nos rédacteurs en chef, Fran Serrano Acosta et Salva Fernández, et via un texte minute par minute. À la fin de la conférence, vous trouverez sur le Web toutes sortes de nouvelles, de rapports, de réflexions et de textes sur ce qui a été annoncé. Nous analyserons et plongerons dans les jeux et les nouvelles sous tous les angles et approches possibles.

Xbox & Bethesda Games Showcase : à quoi peut-on s’attendre ?

La meilleure façon de prédire ce que nous allons voir lors de l’événement est de passer en revue sur quoi travaillent les différents développeurs qui composent la famille Xbox Game Studios. La plupart d’entre eux apporteront des nouvelles sur l’état de leurs projets, certains surprendront avec leurs dates de sortie et beaucoup ont des travaux qui n’ont pas encore été annoncés.

Ces « nouvelles adresses IP » pourraient devenir la sensation de la saison et sûrement derrière elles, il y a aussi une suite inattendue. Comme nous n’avons vu qu’une cinématique pour une grande partie des jeux qui ont été annoncés, nous supposons que Microsoft voudra éviter de tomber dans la même erreur et aura préparé moins de fumée et plus de gameplays.

Croisons les doigts et allons-y avec l’examen:

343 Industries : Halo Infinite (l’avenir du multijoueur ? l’extension de l’histoire ?).

Alpha Dog Studios : support et marché mobile.

Arkane Studios : Redfall.

Bethesda Game Studios : Starfield, The Elder Scrolls VI, Fallout 76.

Compulsion Games : Nouvelle IP (Dernière : We Happy Few).

Double Fine Productions : nouvelle IP (dernière : Psychonauts 2).

iD Software : Nouveau Doom ou Quake ? Nouvelle IP ?

inXile Entertainment : nouvelle IP (dernière : Wasteland 3).

Machinegames : Indiana Jones, Wolfenstein 3.

Mojang Studios : Minecraft, nouvelle IP ?

Théorie Ninja : Hellblade II : Saga de Senua, Projet : Mara.

Obsidian Entertainment : Avowed, The Outer Worlds 2, Grounded.

Playground Games : Fable, extensions Forza Horizon 5 ?

Rare : Everwild.

Roundhouse Studios : première IP ?

Tango Gameworks : Ils viennent de sortir Ghostwire : Tokyo.

The Coalition : Gears 6 ? Nouvelle IP ?

L’initiative : Perfect Dark.

Turn 10 Studios : Forza Motorsport.

Undead Labs : État de décomposition 3.

World’s Edge : Returnal aux empires (Age of Empires pour mobile)

Xbox Games Publishing : Ask Dusk Falls (avec Interior Night), Contraband (avec Avalanche Studios).

Zenimax Online Studios : The Elder Scrolls Online.

Xbox Game Pass et exclusivités tierces

L’une des grandes raisons de la résurgence de Microsoft est sans aucun doute le Xbox Game Pass. Le service d’abonnement reste inégalé et ce 2022 ajoutera à son catalogue – dès le jour de leur lancement, le « day one » – quelques-uns des grands jeux des mois à venir. La société de Redmond n’a également jamais hésité à sortir le chéquier et à rendre certains de ces mêmes noms temporairement exclusifs sur les consoles. On suppose que les deux choses, Game Pass et les tiers, auront leur place à la conférence.

Nous allons passer en revue les jeux dans cette situation que nous connaissons déjà et qui seront sûrement présents à l’événement (Stalker 2, par exemple, semble être une valeur sûre). Après les reports de Starfield et Redfall à 2023 et les vides du calendrier, il ne serait pas rare que Microsoft annonce une bombe de sortie pour Game Pass comme il l’a fait l’an dernier avec des jeux comme Back 4 Blood ou GTA San Andreas Remastered.

Mais pour l’instant, la liste est la suivante :

Requiem d’un conte de peste

Ace Crépuscule

Coeur atomique

Bonjour voisin 2

Midnight Fight Express (23 août 2022)

Animaux fêtards

Mépris (octobre 2022)

Somerville

STALKER 2: Heart of Chernobyl (8 décembre 2022)

Campus Two Point (9 août 2022)

Warhammer 40,000: Darktide (13 septembre 2022)

L’achat de nouveaux studios

Cette année 2022, les eaux semblent plus calmes autour de la question des acquisitions, mais c’est normal. Après avoir pêché le monstre du Loch Ness, tout endroit semble calme et a peu de goût. Nous ne savons pas si Microsoft finira par accueillir de nouveaux studios (les rumeurs sur un polonais et un japonais sont devenues un cliché maintenant), mais que cela se produise ou non, la société devra parler de l’une des nouvelles du an. La transaction que vous avez effectuée au début du cours et que vous n’avez pas encore clôturée. Nous parlons bien sûr d’Activision Blizzard.

Quel est le statut? Bobby Kotick continuera-t-il à diriger Activision Blizzard ? Des sagas comme Diablo, Call of Duty, Crash Bandicoot, Overwatch, Spyro, Starcraft, Tony Hawk ou World of Warcraft arriveront-elles sur Xbox Game Pass ? Lesquels resteront exclusifs et lesquels ne le seront pas ? Bien que l’entreprise ne réponde pas à ces questions sur scène, la mention de l’achat et de la manière dont il affecte son avenir est garantie.

Rumeurs, rumeurs bénies

Nous ne voulons pas nourrir trop de spéculations car cela conduit toujours à des déceptions. Ce n’est qu’avec les jeux mentionnés ci-dessus qu’il y a plus qu’assez de contenu pour remplir 90 minutes de streaming et surtout pour le rendre convaincant. Mais ajoutons une pincée d’assaisonnement à l’affaire, un par an ne fait pas de mal non plus.

Il y a des rumeurs de toutes sortes et conditions. Des rumeurs moins ambitieuses et donc plus réalisables, comme l’arrivée de FIFA 22 et Battlefield 2042 sur Xbox Game Pass, à celles qui vont un peu plus loin et prévoient que des choses comme Final Fantasy VII Remake cesseront d’être exclusives sur consoles et sortiront sur Game Pass à la fin de la présentation. Avec un événement FFVII la semaine prochaine, qui sait.

Mais cette année la plupart tournent surtout autour de deux noms : Gears et Fallout. Ils vont d’un nouvel opus de chacun, les hypothétiques Gears 6 et Fallout 5, à l’annonce de remasters, remakes et compilations des premiers jeux. Qui n’a pas entendu parler d’une collection Marcus Fénix ou de remettre Fallout New Vegas entre les mains d’Obsdian ? On verra…

Il y aura une deuxième conférence des jeux Xbox et Bethesda

Et au cas où nous en voudrions plus ou que nous ayons manqué de temps pour montrer quelque chose, Microsoft a annoncé une deuxième partie, une version étendue de l’événement pour deux jours plus tard. Le 14 juin à 19h00 (heure locale française), le Bethesda Games Showcase Extended aura lieu, avec 90 minutes supplémentaires.

« Nous partagerons de nouvelles bandes-annonces, des regards plus approfondis sur les nouveautés de Prime Showcaser et des entretiens avec certains de vos créateurs de jeux préférés », révèle la société dans un article sur Xbox Wire. La retransmission peut être suivie par les mêmes canaux.

À profiter!