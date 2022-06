Future Press pour publier les Elden Ring Lore Books ; Tous les détails

Future Press a confirmé la publication des Elden Ring Lore Books, le « guide de référence définitif » de l’univers créé par From Software. Il sera divisé en deux tomes qui verront le jour entre cet été et l’automne.

À quoi pouvons-nous nous attendre des Livres d’histoire d’Elden Ring ?

L’éditeur partage dans un communiqué de presse ce que chacun comprendra. Le premier, intitulé The Middle Lands, offre aux lecteurs « un enregistrement complet du monde du jeu, des donjons et du royaume souterrain » de l’Elden Ring. Ils promettent que « chaque centimètre carré est soigneusement cartographié » pour découvrir « tous ses secrets ».

Le premier tome est destiné à faire en sorte que le joueur ne rate aucune des fins du jeu, ses parcours (simplifiés pour la compréhension) et les détails qui manquent la première fois. De plus, il dispose d’une section dédiée à la reconstitution de son intrigue avec les pilules d’informations qui sont transmises tout au long de l’aventure.

Nous pouvons enfin révéler le plus grand projet que nous ayons jamais entrepris : les guides officiels d’Elden Ring. C’est vrai, guides; nous sommes ravis d’annoncer les Elden Ring Books of Knowledge, Volumes I et II, à venir en été et en automne. Rendez-vous sur https://t.co/W07yK6W427 pour plus de détails. pic.twitter.com/L2QhhsLwXV – Future Press (@FuturePress) 10 juin 2022

D’autre part, le tome II : Shards of Devastation, est une compilation de tous les ennemis du jeu accompagnés de conseils tactiques pour pouvoir les achever. Ils passent également en revue l’arsenal complet, l’équipement et les sorts, avec des statistiques détaillées pour vous aider à construire votre build.

Comme nous l’avons dit, le Volume I : The Middle Lands sera publié cet été. Plus tard, à l’automne, le second tome fera de même. Dans un communiqué, ils encouragent les personnes intéressées à réserver leur exemplaire en raison « des difficultés logistiques et de fabrication qui se produisent à travers le monde ».

Elden Ring a obtenu la note la plus élevée dans Netcost : 10 sur 10. Hidetaka Miyazaki a fait évoluer la formule Souls pour apporter son style de jeu au monde ouvert. Vous pouvez lire le texte complet ici. Rappelons qu’il est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Source : communiqué de presse (Koch Media)