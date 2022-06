The Boys est la grande sensation de Prime Video : quatrième saison confirmée

Les garçons restent pendant un certain temps. Amazon Studios et Sony Pictures Television confirment le renouvellement de la série pour la publication d’une quatrième saison. Le troisième, qui a créé ses premiers épisodes depuis le 3 juin, aura une suite dont la production commencera bientôt.

« Dès notre première conversation avec Eric Kripke et l’équipe créative à propos de la troisième saison de The Boys, nous savions que la série allait devenir encore plus audacieuse, un exploit impressionnant compte tenu du succès retentissant de la deuxième saison nominée aux Emmy Awards », explique-t-il. communiqué de presse Vernon Sanders, responsable mondial de la télévision chez Amazon Studios. « The Boys continue de repousser les limites de la narration tout en étant divertissant sans relâche et en enfilant l’aiguille de la satire sociale qui semble très réelle. Le monde stylisé de la série a une portée mondiale incroyable, et son audience du week-end d’ouverture en est la preuve. Nous sommes immensément fiers des acteurs et de l’équipe qui ont donné naissance à cette franchise pour Prime Video, et nous sommes impatients d’apporter plus de The Boys à nos clients. »

Les plans d’Amazon avec The Boys

Si vous êtes membre de Prime Video, vous pouvez désormais profiter pleinement de ses deux premières saisons. Le troisième, en revanche, se compose de huit épisodes qui continuent de sortir chaque semaine. A l’heure où j’écris ces lignes vous pouvez trouver quatre épisodes dans votre abonnement. La suite paraîtra chaque vendredi jusqu’à « sa conclusion épique », prévue le 8 juillet.

D’autre part, The Boys Presents : Diabolical est apparu en mars dernier, huit épisodes qui amènent des histoires inédites de leur univers à l’animation. Un spin-off qui n’a pas encore de titre officiel devrait être publié prochainement. La seule chose qui ressort, c’est son emplacement : « Situé dans la seule université des États-Unis dédiée exclusivement aux jeunes super-héros adultes. Il est en cours de fabrication.

Source : communiqué de presse (Prime Video)