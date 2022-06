Le Xbox Game Pass se muscle : quatre nouveaux jeux confirment leur incorporation

Le gala d’ouverture du Summer Game Fest 2022 a également donné de l’espace à certaines des nouvelles qui arriveront sur Xbox Game Pass dans les mois à venir. Lors de la présentation, quatre noms ont confirmé leur incorporation : Humankind, Routine, Midnight Fight Express et Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge. D’autres jeux, tels que Warhammer 40K : Darktide, avaient déjà donné leur feu vert à leur participation.

Quand viendront-ils sur Xbox Game Pass ?

Le quatuor fait partie du gril des jeux qui arrivent au service dès le jour du lancement. Le plus proche est le retour des tortues. Dotemu nous renvoie aux après-midi des sandwichs nocilla le 16 juin. Quelques mois plus tard, le 23 août, Midnight Fight Express fera de même. Nous parlons d’une aventure d’action descendante qui nous fera traverser des séquences variées avec un fusil à la main.

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

Le 4 novembre, le port de Humankind, le dernier ouvrage d’Amplitude avec le label SEGA, sera publié. Stratégie au tour par tour dans laquelle nous pouvons mener une civilisation à travers l’histoire. La mauvaise nouvelle se retrouve finalement dans la discorde. Routine, survival-horror à la première personne, n’a toujours pas de fenêtre de lancement officielle.

La prochaine saison de l’abonnement est au Xbox & Bethesda Showcase 2022, prévu le dimanche 12 juin, à partir de 19h00 (CEST). La société promet de montrer « les futures versions sur Xbox Game Pass », en plus de toute la série d’actualités autour de l’écosystème, du catalogue et des services.

Il faut remonter au 7 juin pour voir la dernière vague de jeux rejoindre l’abonnement dans toutes les modalités. Assassin’s Creed Origins a mené le peloton après avoir reçu le patch de nouvelle génération qui a augmenté ses performances jusqu’à 60 FPS. Il était accompagné de Chorus, Disc Room et Spacelines from the Far Out. Au moment où certains entrent, d’autres sortent. Le 15 juin, Darkest Dungeon, Dungeons & Dragons : Dark Alliance, Greedfall, Limbo et Worms Rumble feront leurs adieux.

