One Piece 1053, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Le moment de vérité arrive. Le dernier chapitre de One Piece arrive avant la plus grande pause de son histoire. Le break qui permettra à Eiichiro Oda de « préparer l’arc final ». Le mangaka a choqué la moitié du monde avec l’annonce de la fin de la série et l’autre moitié l’a laissé catatonique avec le cliffhanger du chapitre 1052. L’amiral Ryoukugyu, que l’on n’avait jamais vu auparavant, vient d’apparaître à Wano avec pour mission de attraper Robin. Un amiral ! Chaque fois que l’un d’entre eux est apparu, les mugiwaras ont été ignoblement vaincus, et beaucoup craignent le pire. Mais la réponse à ce qui va se passer maintenant est le chapitre 1053, alors voyons quand et où lire cet épisode gratuitement.

Après ce chapitre 1053, il n’y aura plus de One Piece avant quatre semaines. Jusqu’au dimanche 24 juillet, on ne saura pas ce qu’il est advenu des Chapeaux de Paille. Précisément deux jours après le 25e anniversaire de One Piece et juste une semaine après la première du film One Piece RED au Japon. Nous n’allons pas dire qu’Oda a tout prévu, mais Oda a tout prévu.

Date et heure de la première du chapitre 1053 du manga One Piece

Avant la super pause, il n’y aura pas de changement. One Piece lancera son chapitre 1053 en France le dimanche 19 juin prochain, à partir de 17h00 (heure locale).

Dès lors, le chapitre 1053 sera disponible gratuitement, en espagnol, traduit et avec la meilleure qualité d’image possible à la fois dans l’application et sur le site Web de Manga Plus. Mais au cas où l’un d’entre vous, nos nakamas, nous lirait depuis une autre partie du monde, voici leur calendrier de publication mondial.