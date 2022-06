Nintendo Switch Online ajoute trois jeux Kirby (SNES)

Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle

Embarquez avec votre équipe de héros dans une quête épique pour libérer vos amis et ramener l’ordre dans le Royaume Champignon ! Explorez quatre mondes iconiques remplis de coffres et de secrets, résolvez des énigmes et soyez plus malins que vos ennemis, imprévisibles sur le champ de bataille. Découvrez un jeu de combat et d’aventure unique et déjanté basé sur un système de combat au tour par tour et profitez d’un arsenal composé de plus de 250 armes. Jouez avec un ami en multijoueur local : partagez une paire de manettes Joy-con avec votre ami ou utilisez les manettes de votre Nintendo Switch Pro. Mettez vos compétences tactiques à l’épreuve avec le Mode Versus et opposez-vous à un ami avec une équipe de 3 héros, à travers des champs de bataille uniques remplis de bonus. Vous pouvez aussi relever des défis à deux avec le Mode coopération, défis jouables avec trois niveaux de difficulté.