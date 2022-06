Dragon Ball Z, l’un des anime les plus influents et les plus populaires de l’histoire basé sur le travail du mangaka Akira Toriyama et dont la saga se poursuit à ce jour dans l’œil de l’ouragan avec les nouvelles histoires de Dragon Ball Super, continue de donner beaucoup à parlent des retours constants à ses grands arcs d’histoire, dont beaucoup sont les favoris des fans grâce à des méchants célèbres tels que Vegeta, Freezer, les androïdes, Cell ou Majin Buu, entre autres. Pour cette raison, nous souhaitons passer en revue les 10 chapitres les mieux notés de Dragon Ball Z via le portail spécialisé IMDb.

Dragon Ball Z : les dix épisodes les mieux notés

Ainsi, selon le portail IMDb, les 10 épisodes les mieux notés de Dragon Ball Z sont les suivants :

Dragon Ball Z | Épisode : Expiation finale | Remarque : 9

Dragon Ball Z | Épisode : Transformé enfin | Remarque : 8.9

Dragon Ball Z | Épisode : Un autre Super Saiyan ? | Remarque : 8.6

Dragon Ball Z | Épisode : La fin de Vegeta | Remarque : 8,5

Dragon Ball Z | Épisode : Goku… Super Saiyan ? | Remarque : 8,5

Dragon Ball Z | Épisode : Freezer vaincu !! | Remarque : 8.4

Dragon Ball Z | Épisode : Explosion de colère | Remarque : 8.4

Dragon Ball Z | Épisode : Goku contre. Végéta… à Saiyan Duel ! | Remarque : 8.4

Dragon Ball Z | Épisode : La fierté de Vegeta | Remarque : 8.3

Dragon Ball Z | Épisode : Mise à niveau vers Super Saiyan | Remarque : 8.3

L’épisode le mieux noté de Dragon Ball Z appartient à l’intrigue de Majin Buu, lorsque Vegeta, après s’être laissé influencer par le sorcier maléfique Babidi pour augmenter son pouvoir de combattre Goku (avec l’emblématique « M » sur son front), le le prince super saiyan réalise enfin son erreur et décide de se sacrifier pour le sien. Le deuxième épisode le mieux noté nous emmène sur la planète Namek, au plus fort du combat entre Goku et Freezer ; Et c’est que lorsque le méchant, dans sa forme parfaite, tue les amis de Goku, il entre dans un état de rage incontrôlée pour se transformer, pour la première fois, en super saiyan.

Le troisième épisode le plus marquant est celui dans lequel on assiste au retour d’un Freezer reconstruit avec son père, King Cold, à son arrivée sur Terre. Ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’était de trouver une autre épée super saiyan en main… On revient à Namek pour le quatrième épisode le mieux noté, dans lequel Vegeta est à l’article de la mort devant Freezer avec un Goku, désormais oui, récupéré. Nous continuons à Namek pour le cinquième, dans lequel Goku achève certains composants des forces spéciales de Freezer de manière cinglante.

Comme nous pouvons le voir, bon nombre des épisodes les mieux notés appartiennent à l’arc Freezer sur Namek; à tel point que le sixième nous emmène directement à la « mort » de Freezer avec son propre disque d’énergie devant la puissance supérieure de Goku. Le septième nous montre le début du combat brutal de Goku en tant que super saiyan contre Freezer. Nous revenons sur l’arc de l’arrivée des guerriers de l’espace sur Terre pour le huitième, plus précisément, le combat entre Goku et Vegeta.

Dans le neuvième épisode le mieux noté, nous assistons à la confrontation entre Goku et Vegeta, ce dernier sous l’influence de Babidi et du « M » sur son front ; Goku accepte le défi. Enfin, le dixième épisode le mieux noté de Dragon Ball Z nous montre un Goku qui s’apprête à tomber face à Android 19, bien que Vegeta arrive à temps pour surprendre tout le monde avec son nouveau niveau de puissance…

Source | IMDb