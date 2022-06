Square Enix annonce un événement Final Fantasy VII pour le 16 juin : heure et détails

Square Enix vient de publier un communiqué pointant du doigt ces journées de conférences, d’événements et de streaming. La société japonaise organisera une émission le 16 juin consacrée au 25e anniversaire de Final Fantasy VII. Le jeu original est sorti en 1997 et ces jours sont aussi bons que n’importe quel jour pour célébrer la date. Qui sait, y aura-t-il des nouvelles de la deuxième partie du remake ? Le premier sera-t-il annoncé pour plus de plates-formes ? Aurons-nous de nouvelles informations sur Final Fantasy VII : Ever Crisis ? Ou est-il temps de dévoiler des projets inédits dont on ne savait rien ?

Quoi qu’il en soit, il sera haché. Le streaming durera à peine 10 minutes et Square Enix le définit comme « une introduction à ce qui est à venir ». Vous pouvez le suivre via la chaîne YouTube suivante :

À quelle heure est le streaming du 25e anniversaire de Final Fantasy VII ?

Bien que Square Enix parle du 16 juin, on pourrait presque dire que c’est le matin du 17 juin, puisque l’événement aura lieu à minuit. En France, à 23 h 59 le 16 ou à 00 h 00 le 17. Pour ceux qui nous lisent depuis d’autres parties du monde, nous vous laissons un horaire mondial :