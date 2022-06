TMNT : Shredder’s Revenge annonce la date de sortie et sortira sur Game Pass

Le nouveau jeu Ninja Turtles, cet hommage ambulant aux années 90 connu sous le nom de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, était l’un des nombreux titres présents au Summer Game Fest 2022. Lors de l’événement de Geoff Keighley, le projet de DotEmu et Tribute Games ont montré une nouvelle bande-annonce, a confirmé sa date de sortie (le 16 juin, la semaine prochaine !) et a également surpris et égayé la journée en annonçant qu’il sera disponible dès le jour de sa sortie sur Xbox Game Pass.

« Le développement touche à sa fin et l’équipe voulait profiter de l’occasion pour révéler une fonctionnalité très excitante du jeu qu’elle avait gardée secrète jusqu’à présent », a déclaré Keighley. Et non, il ne faisait pas référence au problème du Game Pass, mais à l’autre grand protagoniste de la nouvelle bande-annonce : Casey Jones. Le légendaire justicier, compagnon d’April et des tortues, fanatique de hockey et parodie de tant de héros de bandes dessinées, sera disponible en tant que personnage jouable.

Ode aux années 90

Récemment, notre éditeur Salva Fernandez a eu l’occasion de tester les deux premiers chapitres du jeu et a déclaré qu’il s’agissait « d’un véritable hommage à Turtles in Time ». Un jeu qui ne vient pas me sauver contre le quartier des années 90, une tâche qui incombait à Streets of Rage 4, mais Shredder’s Revenge vient les rappeler. Le jeu invoque la nostalgie et nous transporte dans ces arcades d’il y a 30 ans dans lesquelles nous laissions le salaire de chaque semaine.

« Sa section visuelle est un bijou pour les amoureux du genre et de la licence, elle est efficace dans ce qu’elle propose et elle semble être l’hommage à Turtles in Time que l’on attendait depuis longtemps. Sa plus grande ambition semble être passer un bon moment avec notre tortue préférée (chacun a la sienne, mais Donatello est le meilleur). Et les deux premières phases le font. »

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge doit sortir le 16 juin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.