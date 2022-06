The Last of Us Remake : comparaison graphique avec le remaster du jeu original

Cela aurait été la dernière bombe du Summer Game Fest 2022… s’il n’y avait pas eu de fuite plus tôt. Pourtant, le remake de The Last of Us était l’actualité du jour. Le chef-d’œuvre de Naughty Dog sortira ce 2 septembre sur PlayStation 5 avec ce qui sera son deuxième lifting, puisqu’il faut rappeler qu’il y avait déjà une remasterisation de l’original sur PS4. Il inclura l’extension Left Behind et dans le lien suivant, vous pouvez vérifier son prix, ses éditions, sa couverture et ses détails.

Sachant que le jeu est sorti en 2013 et qu’il ne s’est même pas écoulé une décennie depuis, il n’y a pas quelques voix qui se demandent si ce remake était nécessaire. Pour que vous ayez plus d’arguments pour ou contre, nous allons voir quelques comparaisons entre l’original, le remastering et la version qui arrivera sur PS5 en 2022.

Cinématiques et ingame correspondants

La bande-annonce de The Last of Us Remake assure que le jeu a été refait depuis le début pour PlayStation 5 et montre surtout des changements dans les visages des protagonistes et la modélisation des ennemis. De plus, l’original avait beaucoup de cinématiques pré-rendues qui avaient une bien meilleure qualité visuelle que le reste du gameplay. Dans la nouvelle version, les deux fragments seront assimilés et offriront une finition remaniée et supérieure même aux cinématiques de celui-ci.

« Grâce aux avancées technologiques et matérielles, nous allons défier les limites de la fidélité visuelle et de l’interactivité », commentent-ils de Naughty Dog sur le blog PlayStation. « The Last of Us a laissé une marque indélébile sur notre studio et nous sommes touchés que ces personnages continuent d’atteindre plus de gens et de les faire réfléchir avec l’histoire de Joel et Ellie. »

Les progrès ne seront pas que des graphismes

Naughty Dog prévoit également que nous pouvons nous attendre à un gameplay plus similaire à The Last of Us 2 que le jeu original. « Nous avons modernisé les mécanismes de jeu, amélioré les commandes et étendu les options d’accessibilité dans cette expérience solo afin que davantage de personnes puissent profiter du jeu. »

L’équipe n’oublie pas non plus les nouvelles fonctionnalités de la PS5, promettant de « tirer parti du puissant matériel PS5 ». « Nous avons intégré l’audio 3D, le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs. Nous avons également amélioré les effets, l’exploration et le combat. Que vous y jouiez pour la première ou la énième fois, vous en ferez l’expérience dans un tout nouveau façon. »

Pour finir, on vous laisse avec un premier et rapide comparatif entre le trailer de The Last of Us Remake et le jeu original réalisé par les confrères d’IGN :