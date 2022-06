Comment fonctionne la classification des grades remis à neuf ?

Il est de plus en plus courant d’entendre parler de reconditionné. Ce sont des équipements moins chers, plus écologiques, et ils fonctionnent comme des équipements neufs.

Mais comment fonctionne la classification par grade ? Nous expliquons.

iPads, Apple Watches, Macbooks, iPhones, tout peut faire partie du matériel reconditionné, soumis à une série de tests avant d’arriver entre les mains des clients.

Saviez-vous par exemple qu’avant d’en acheter un reconditionné, le matériel subit plusieurs tests de qualité pour répondre aux exigences de performance et de présentation haut de gamme de la marque ?

Les équipements remis à neuf sont normalement classés dans un système de classement, basé sur des preuves esthétiques d’utilisation. Les équipements sont testés un par un, afin qu’aucun détail ne manque. Le système Refurbished Grid ne prend en compte que les aspects esthétiques, car, quelle que soit la preuve d’utilisation que présente l’appareil, toutes les fonctionnalités seront actives, et l’appareil est prêt à être utilisé à son plein potentiel.

Système de grille utilisé dans le segment remis à neuf

Classe A+. Ce sont des équipements pratiquement neufs, sans rayures sur l’écran ou les objectifs de l’appareil photo. Le châssis de l’appareil peut présenter de petites imperfections, visibles uniquement lorsque l’on regarde l’appareil à moins de 30 centimètres.

Grade A : matériel en excellent état. Ces appareils peuvent présenter de légères rayures visibles sur la zone de l’écran et sur le châssis de l’équipement. Ce sont des rayures qui ne sont perceptibles qu’à l’œil et jamais au toucher.

Grade B : matériel en bon état, avec des marques visibles sur l’écran et sur le châssis, visibles à 30 centimètres. En cas de marques sur le châssis, celles-ci peuvent être légèrement perceptibles au toucher.

Chez iServices, les appareils remis à neuf bénéficient d’une garantie de 3 ans et incluent dans la boîte les accessoires essentiels pour commencer à utiliser votre nouvel équipement.