Comment résoudre les problèmes audio sur WhatsApp

Si les audios WhatsApp ne fonctionnent pas pour vous ou rencontrent des problèmes, essayez ces solutions pour y remédier.

Les messages audio ou vocaux sont devenus l’un des outils préférés des utilisateurs pour communiquer via WhatsApp. Cependant, il est possible que parfois ils ne fonctionnent pas bien sur votre mobile, tablette ou ordinateur, ce qui vous empêchera de les lire correctement. Pour résoudre les problèmes audio de WhatsApp, nous vous donnons dans ce guide plusieurs solutions qui pourraient vous être utiles.

Tout d’abord, avant d’aller plus loin, n’oubliez pas d’augmenter le volume de l’appareil, car peut-être que l’audio joue normalement, vous ne l’entendez tout simplement pas. Si vous avez déjà vérifié cela et que les problèmes persistent, essayez les méthodes de dépannage suivantes. Nous vous expliquons comment les mettre en pratique, étape par étape.

Vérifiez si vous avez accès à Internet

La première chose à faire pour résoudre vos problèmes avec les messages vocaux WhatsApp est de vérifier si votre mobile a accès à Internet. Nous avons souvent du mal à utiliser la plateforme de messagerie pour la simple raison que nous n’avons pas de connexion Internet.

Si vous utilisez un réseau Wi-Fi, entrez dans la section Wi-Fi des paramètres de votre smartphone pour vérifier qu’il n’y a pas de problèmes de connexion. Si vous utilisez des données mobiles, faites de même, mais en entrant dans la section « Données mobiles » dans les paramètres. Une fois que vous êtes sûr que tout va bien, il est temps de considérer d’autres causes possibles du problème.

WhatsApp en panne, une possibilité

L’origine de vos problèmes avec WhatsApp peut simplement être que le service de messagerie est en panne. Non pas que cela arrive très souvent, mais ce n’est pas rare non plus. Pour savoir si WhatsApp est en panne, vous pouvez utiliser des sites Web comme DownDetector, qui vous indiqueront rapidement si le service ne fonctionne pas normalement. De plus, vous pouvez également entrer sur Twitter pour le confirmer, car les utilisateurs commentent généralement rapidement.

Si WhatsApp est en panne, le plus normal est que vous ne puissiez pas écouter les messages vocaux ou audio des autres utilisateurs, et que ceux que vous avez enregistrés ne soient pas envoyés non plus. Vous ne pourrez pas non plus envoyer de messages texte ou d’images, ni recevoir les messages que d’autres contacts vous ont envoyés après le crash.

Vérifiez que vous avez de l’espace libre

Pour écouter un audio sur WhatsApp, vous devez d’abord le télécharger sur votre appareil, soit sur le stockage interne, soit sur la carte microSD que vous avez insérée. Par conséquent, il est essentiel qu’il y ait de l’espace libre à l’endroit où les messages vocaux de l’application sont enregistrés.

Comment accélérer les audios de WhatsApp : changez la vitesse en x2

Accédez à Paramètres> Stockage et vous pouvez vérifier la quantité de mémoire libre restante sur le stockage interne et sur la carte SD. S’il est inexistant, cela signifie qu’il n’y a pas d’espace pour télécharger les audios, vous ne pouvez donc pas les lire sur WhatsApp. Vous n’avez qu’à éliminer les éléments dont vous n’avez pas besoin pour récupérer de la mémoire libre et, de cette façon, être en mesure de télécharger les notes vocales.

Soit dit en passant, si les messages audio sont téléchargés sur la carte SD, vous devez également garder à l’esprit que des problèmes avec la carte SD peuvent empêcher le fonctionnement des messages vocaux. Par conséquent, si vous voyez que le téléchargement des audios ne peut pas se faire ou qu’ils ne sont pas disponibles, continuez à utiliser une autre carte SD. Si cela fonctionne normalement, vous aurez déjà trouvé la source du problème.

Vider le cache de l’application

Vider le cache de l’application WhatsApp peut être une autre solution à vos problèmes audio. De plus, c’est une solution très simple, puisque vous n’avez besoin que de quelques secondes pour la réaliser. De plus, vider le cache de WhatsApp est également une méthode utile pour libérer de l’espace sur votre appareil. Voici le processus :

Entrez les paramètres de votre mobile. Accédez à la section « Applications », « Gestion des applications » ou similaire. Trouvez l’application WhatsApp et appuyez dessus. Entrez dans la section « Stockage » ou « Utilisation du stockage ». Appuyez sur l’option « Effacer le cache ».

Accordez les autorisations nécessaires à WhatsApp

Un autre problème avec l’audio WhatsApp peut être que vous n’avez pas accordé les autorisations nécessaires à l’application. Lorsque nous commençons à l’utiliser pour la première fois, quel que soit l’appareil, WhatsApp nous demande l’accès à des éléments tels que le microphone, l’élément clé pour envoyer des messages vocaux. Si cette autorisation n’est pas accordée, nous ne pourrons pas les enregistrer. Voici les étapes que vous devez suivre :

Entrez les paramètres de votre mobile. Accédez à la section « Applications », « Gestion des applications » ou similaire. Trouvez l’application WhatsApp et appuyez dessus. Allez dans la section « Autorisations ». Recherchez l’autorisation du microphone et accédez-y pour confirmer qu’elle est activée.

Mettre à jour l’application WhatsApp

Enfin, vous devez également garder à l’esprit que l’application WhatsApp que vous avez installée peut être obsolète, ce qui empêche le bon fonctionnement de l’audio. Par conséquent, rendez-vous sur le Google Play Store pour vérifier si des mises à jour sont disponibles. Si c’est le cas, installez-le.

Une autre méthode efficace peut être de désinstaller et de retélécharger l’application WhatsApp sur votre appareil. De cette façon, il est possible que tous les problèmes que les messages vocaux vous posaient disparaissent. Maintenant c’est à votre tour, il est temps de profiter pleinement de cette merveilleuse fonctionnalité de WhatsApp.

Sujets connexes : WhatsApp