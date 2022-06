Raspberry Pi à la maison ? Comment accéder à l’équipement depuis l’étranger

Vous avez acheté un Raspberry PI, l’avez connecté à votre réseau domestique, mais maintenant vous voulez y accéder de l’extérieur et vous ne savez pas quoi faire ? Nous aidons! Actuellement, il existe plusieurs moyens, allant d’une simple redirection de ports logiques, à l’installation de services tels que TeamViewer, ou simplement en associant le Raspberry PI à l’adresse publique du routeur MEO.

Aujourd’hui nous vous apprenons comment associer l’adresse publique du routeur MEO (FiberGateway) au Raspberry PI en moins de 5 secondes.

Avant de passer à la configuration elle-même, souvenez-vous simplement de la différence entre une IP publique et une IP privée.

IP publique vs IP privée

Fondamentalement, les machines, lorsqu’elles sont connectées en réseau, ont une adresse IP configurée (soit IPv4, généralement, soit IPv6), afin qu’elles puissent être atteintes par d’autres machines.

Concernant les adresses IP, il existe des adresses publiques et des adresses privées. La plupart des adresses IP sont publiques, permettant ainsi à nos réseaux (ou au moins à notre routeur qui borde notre réseau et Internet) d’être publiquement accessibles sur Internet de n’importe où.

Quant aux adresses privées, celles-ci ne nous permettent pas un accès direct à Internet, cependant, cet accès est possible, mais il faut recourir à des mécanismes NAT (Traduction d’adresse réseau) qui traduisent notre adresse privée en adresse publique. En savoir plus ici.

Pourquoi attribuer une IP publique à un appareil ?

La réponse à cette question dépend de ce que nous voulons. Fondamentalement, lors de l’association de l’adresse publique du FiberGateway de MEO à un appareil (par exemple PC, smartphone, tablette), cet appareil devient joignable « directement » de n’importe où sur Internet. Les avantages d’une telle configuration sont nombreux, mais il faut aussi garder à l’esprit qu’à partir de ce moment, l’appareil est exposé au-delà de notre réseau privé. Faites attention aux informations d’identification configurées sur le mini PC.

Comment associer l’adresse publique du routeur au Raspberry Pi ?

Pour accéder à la page d’administration de FiberGateway, depuis un PC connecté au réseau MEO, ouvrez un navigateur et saisissez l’adresse IP : 192.168.1.254 (par défaut). Pour commencer, ils doivent connaître l’adresse IP attribuée au Raspberry PI. Pour ce faire, chargez en LAN.

Puis Devices et enregistrez l’adresse IP du Raspberry PI.

Une fois que vous connaissez l’adresse IP du Raspberry PI, cliquez sur Sécurité.

Et puis cliquez sur modifier dans la section Pare-feu et DMZ et cliquez sur activer DMZ.

Enfin, indiquez l’adresse IP du Raspberry PI. Et c’est fait.

Comment tester ?

Pour tester si tout est opérationnel, on peut accéder au site mon ip pour connaître l’IP publique associée à notre connexion puis tester (via un ping ou si vous avez un site internet sur l’équipement vous pouvez aussi tester).

Et c’est fait. Comme vous pouvez le voir, le processus est très simple et rapide à configurer. N’oubliez pas de modifier les informations d’identification fournies par défaut sur le Raspberry PI.