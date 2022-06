C’est aussi simple que cela de trouver vos amis dans votre liste de contacts et même de savoir si vos contacts ont un compte TikTok. Pas à pas

TikTok est devenu l’un des réseaux sociaux les plus populaires ces derniers temps, et ce n’est pas étonnant, puisque sur cette plateforme tu peux trouver des vidéos destinées à n’importe quel public et de multiples outils d’édition pour télécharger du contenu de qualité.

Grâce à ce célèbre réseau social, de nombreux utilisateurs peuvent partager des goûts, des loisirs, et comme il est de coutume, les gens s’inscrivent généralement avec leur numéro de téléphone personnel, ce qui signifie qu’une grande partie de notre agenda se retrouve au sein de la plateforme.

Si vous voulez savoir comment trouver des contacts à partir de votre carnet d’adresses sur TikTok et développer votre communauté de followers, jetez un œil à cet article.

Comment trouver vos amis dans votre liste de contacts sur TikTok

Dans TikTok, il existe plusieurs façons de trouver des amis, l’une d’entre elles consiste à synchroniser votre liste de contacts et ainsi pouvoir envoyer la demande d’ami. Cette procédure est assez simple, et maintenant nous allons vous montrer comment le faire étape par étape.

Entrez TikTok, depuis Android ou iOS.

Cliquez sur l’icône de profil, située en bas à droite.

Cliquez maintenant sur l’icône « Rechercher des amis », située en haut à gauche. Cette section affichera différentes options, recherchez celle qui dit « Contacts » et cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Vous verrez alors un message d’avertissement concernant la synchronisation. Cliquez sur « OK » puis cliquez sur « Autoriser ».

Enfin, il affichera les contacts qui sont dans TikTok, ce sera à vous de sélectionner les contacts que vous souhaitez commencer à suivre.

Comment désactiver la synchronisation des contacts sur TikTok

Bien sûr, vous pouvez également désactiver la synchronisation de votre calendrier sur TikTok, heureusement, cela n’est pas compliqué du tout. Voici les étapes que vous devez suivre :

Entrez TikTok, depuis Android ou iOS.

Cliquez sur l’icône de profil, située en bas à droite.

Cliquez maintenant sur le menu hamburger, situé en haut à droite.

Cliquez sur « Paramètres et confidentialité ».

Recherchez et cliquez sur l’option « Confidentialité » puis sur « Synchroniser les contacts et amis Facebook ».

Désactivez maintenant l’option « Synchroniser les contacts » et vous êtes prêt à partir.

Comme vous pouvez le voir, c’est le moyen le plus simple de trouver des contacts de votre répertoire sur TikTok, suivez chacune des étapes et amusez-vous avec vos amis.

