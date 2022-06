Comment déduire le mobile si vous êtes indépendant : faites-le étape par étape

Le doute lors de la déduction de notre mobile d’entreprise est de savoir comment le faire correctement. C’est la façon de le faire avec des garanties.

Les indépendants et les professionnels ont le téléphone portable comme un grand allié lorsqu’il s’agit de travailler. Et pouvoir le déduire est un moyen d’économiser de l’argent. En fait, l’Agence fiscale est quelque chose qui le permet tant qu’une série de conditions sont remplies. A certaines occasions, faute d’avoir effectué correctement cet abattement, un indépendant s’est retrouvé dans la situation de devoir restituer la déduction de TVA. Comment le faire correctement pour qu’il n’y ait pas de problèmes? Nous allons vous expliquer ce que vous devez faire pour que vous puissiez déduire cette dépense, en plus de celle de la facture.

Déduire la facture mobile, mission impossible ?

Selon la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, un indépendant ne peut pas déduire la dépense du mobile s’il en fait un usage ambivalent. En d’autres termes, si vous utilisez la même ligne pour des appels personnels et professionnels, l’administration fiscale refusera très probablement votre déduction. Et c’est dommage, car vous pouvez le faire. Vous pouvez déduire votre mobile car il est considéré comme un bien patrimonial dont vous avez besoin pour exercer votre activité économique. Ceci est déterminé par l’article 22 du décret royal 439/2007 du 30 mars. Au point 1 b, il est précisé ce qu’est un élément du patrimoine.

« Biens destinés aux services économiques et socio-culturels du personnel au service de l’activité ».

Cependant, il faut aussi considérer le point 2-1, qui indique que « ceux qui sont utilisés simultanément pour des activités économiques et pour des besoins privés, ne seront pas un bien patrimonial, sauf si l’usage pour ces derniers est accessoire et notoirement non pertinent conformément à la prévue à la section 4 du présent article.

Par conséquent, si vous travaillez avec la même ligne et appelez vos proches ou vos amis, l’Agence fiscale va vous causer des problèmes, et pour cause. La loi est très claire à ce sujet. Alors, oubliez de déduire le mobile et la TVA de la facture si vous n’utilisez qu’une seule ligne.

Comment déduire votre facture mobile si vous êtes indépendant ?

Vous l’avez deviné, des lignes séparées. Un pour les affaires et un pour un usage personnel. Vous pourrez prouver à l’Agence fiscale que vous appelez des clients et des fournisseurs et non un membre de votre famille. Si, pour une raison quelconque, ils vous causent des problèmes, il vous suffit de montrer votre facture de ligne personnelle pour indiquer clairement que vous utilisez 2 lignes différentes. Vous pouvez en profiter pour acquérir un appareil double SIM et ne pas avoir à utiliser 2 terminaux différents. Si vous décidez, dans ce guide, nous vous montrons comment configurer un mobile double SIM.

Pour que l’ensemble du processus soit transparent, demandez que le détail de votre activité d’indépendant apparaisse sur vos factures. Envoyez toutes les factures de services publics et de téléphonie mobile à votre bureau tous les trimestres. De cette façon, avec 2 lignes différentes, vous pouvez déduire celle que vous utilisez dans votre activité.

Quel type de ligne de travail mobile choisir ?

Si votre ligne mobile professionnelle doit être utilisée presque exclusivement pour passer des appels, la chose la plus judicieuse à faire est de choisir une ligne parmi n’importe quel OMV, qui offre des prix très compétitifs. Vous pouvez adapter le tarif à votre guise, sans avoir à contracter une grande quantité de données mobiles. Et, même s’il s’agit d’un petit montant, vous pouvez déduire la TVA correspondant à vos appels professionnels. Si votre opérateur traditionnel vous propose une deuxième ligne à bon prix, vous devrez préciser qu’elle sera utilisée pour le travail. L’opérateur demandera le formulaire 036 ou 037 afin de le traiter.

Ainsi, déduire la facture mobile et l’appareil lui-même n’est pas une mission impossible. Il suffit d’être très clair sur le fait que vous devrez utiliser une ligne spécifique pour votre travail. Sinon, la volonté de déduire la TVA et l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur le terminal sera une chimère.

